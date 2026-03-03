[헤럴드경제=양대근 기자] 윤상현 국민의힘 의원이 중동발 안보 위기와 경기 둔화 우려, 더불어민주당 주도의 사법개혁 법안 통과, 최근 당내 갈등 상황 등과 맞물려 보수 진영 전반의 성찰을 촉구하는 메시지를 냈다.

3일 윤 의원은 페이스북을 통해 ‘금일야방성대곡, 사법부를 향한 통곡’이라는 제목의 글을 올려 “입법·사법·행정이 서로를 견제해 국민의 자유를 지켜야 할 국가의 뼈대가 휘어지고 있다”며 “사법부가 권세의 눈치를 보는 듯한 모습으로는 공화의 정신을 지킬 수 없다”고 밝혔다.

윤 의원은 “민주와 공화, 자유의 가치가 껍데기만 남았다는 국민의 탄식이 커지고 있다”며 “겉은 번듯하되 속은 병든 나라가 되어서는 안 된다”고 지적했다.

이어 “나라가 이 지경에 이르렀으니 어찌 남의 탓만 하랴. 본인 또한 이 책임에서 결코 벗어날 수 없다”면서 “보수 정치의 책임이요, 자유를 말하던 이들의 책임이며, 이 시대를 살아가는 우리 진영 모두의 책임”이라고 했다.

그는 “지금 필요한 것은 징계가 아니라 성찰과 참회”라며 “골목과 시장, 가정과 학교에서부터 무너진 공화의 기초를 다시 세워야 한다”고 강조했다. 그러면서 “두려움보다 양심을, 침묵보다 행동을 택하겠다”며 “대한민국은 민주공화국이라는 헌법 정신을 삶으로 새기겠다”고 덧붙였다.

아울러 “자유를 외쳤으되 스스로를 더 엄격히 세우지 못하였고, 원칙을 말하였으되 권력 앞에 더 단단히 서지 못했다”며 “그 허물이 쌓이고 쌓여 오늘의 위기를 불러온 것이 아니겠는가”라고 말했다.

윤 의원은 “통곡만 하고 멈출 수는 없다”면서 “선열들의 피와 땀으로 세운 민주공화국을 지키지 못한 죄과를 저 자신에게, 우리 모두에게 돌려 뼈를 깎는 참회로 다시 일어서야 한다”고 밝혔다.

그러면서 “골목과 시장과 가정과 학교에서부터 무너진 공화의 기초를 다시 세우겠다”며 “우리 국민 모두가 깨어 있다면 나라는 다시 설 것이요, 자유는 다시 숨을 찾을 것이며, 공화의 기둥은 다시 굳건히 설 것”이라고 강조했다.

한편 윤 의원은 보수 진영의 재정립을 위해 상징적 결단이 필요하다는 점을 강조한 바 있다. 그는 최근 윤석열 전 대통령에게 ‘역사적 결자해지’를 요청하는 편지를 보낸 것으로 전해졌다.