[헤럴드경제=나은정 기자] 택지개발지구에 매설된 전력 공급용 구리 케이블을 절단해 훔치려 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 안성경찰서는 절도 혐의로 60대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 3일 밝혔다.

A씨는 지난 1일 오후 1시쯤 안성시 옥산동의 한 택지개발지구에서 지하에 매설된 구리 전선 약 200ｍ를 절단해 훔치려 한 혐의를 받고 있다.

그는 미리 준비한 공구로 맨홀 뚜껑을 열고 절단기를 이용해 전선을 자른 것으로 조사됐다.

경찰에 따르면 A씨는 과거 해당 택지개발지구에서 근무한 이력이 있어 범행 현장 지리와 구조를 잘 알고 있었던 것으로 파악됐다.

목격자의 신고를 받고 출동한 경찰은 훔친 구리선을 차량에 싣고 있던 A씨를 발견해 현행범으로 체포했다. 당시 A씨는 “한국전력공사의 의뢰를 받아 철거 작업을 하던 중”이라고 주장했으나, 경찰이 한전 측에 확인한 결과 사실이 아닌 것으로 드러났다.

이후 A씨는 경찰의 추궁에 범행을 인정한 것으로 전해졌다.

구리선은 시중에서 1ｍ당 5만~6만원에 거래되는 것으로 알려졌다. 최근 데이터센터 등 산업 수요 증가로 국제 금속거래소에서 구리 가격이 톤(t)당 1만3000달러 선을 기록하는 등 강세를 보이면서 관련 범죄도 잇따르는 상황이다.

경찰은 A씨의 구속 여부가 결정되는 대로 구체적인 범행 경위를 추가 조사할 방침이다.