[헤럴드경제=나은정 기자] 미국·이스라엘과 이란간 군사적 충돌이 3일(현지시간) 나흘째 이어지고 있는 가운데, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 xAI의 인공지능(AI) ‘그록’(Grok)이 공습 날짜를 정확히 맞힌 사실이 알려져 화제다.

예루살렘포스트는 지난달 25일 주요 4개 AI 플랫폼을 대상으로 가상의 미-이란 충돌 시나리오를 설정한 뒤 특정 공습 일자를 선택하도록 하는 실험을 진행했다고 전날 보도했다. 매체는 당초 날짜 제시를 거부한 모델들에 대해 추가 질문을 이어가며 구체적인 답변을 유도했다고 설명했다.

그 결과 xAI의 그록만이 ‘2월 28일’을 두 차례 일관되게 제시했다. 같은 달 26일 진행된 제네바에서 진행된 핵협상 3차 회담 결과를 주요 변수로 분석 근거에 포함한 것으로 전해졌다.

반면 다른 AI 모델들은 엇갈린 예측을 내놨다. 앤스로픽의 ‘클로드’는 애초 날짜 지정을 거부하다가 이후 이달 7일이나 8일을 위험 시점으로 제시했다. 구글의 ‘제미나이’는 외교·군사적 변수를 근거로 이달 4~6일을 예상했다. 오픈AI의 ‘챗GPT’는 처음 이달 1일을 언급했다가 추가 질문 과정에서 3월 3일로 수정했다.

이후 미국과 이스라엘이 지난달 28일 새벽 이란을 실제로 공습하면서 소셜미디어(SNS)에서는 그록의 답변 화면이 캡처돼 확산되는 등 예측력이 주목받기 시작했다. 특히 그록은 머스크가 소유한 X(옛 트위터)와 긴밀히 연동돼 있어 정보 공유와 확산이 용이한 구조다.

다만 전문가들은 이를 AI의 ‘예지 능력’으로 해석하는 데에는 선을 긋고 있다. 외신 보도에 따르면 이스라엘 국방 관계자는 이번 작전이 수개월 전부터 계획됐으며, 실행 날짜도 몇 주 전 이미 확정된 상태였다고 밝혔다. 즉, 그록이 기밀 정보를 파악했다기보다 고조된 긴장 국면에서 공개된 정보와 뉴스 흐름을 기반으로 가장 가능성이 높은 날짜를 확률적으로 추정했을 가능성이 크다는 분석이다.

매체는 또 “사용자가 확신을 강하게 요구할수록 AI는 불확실한 상황에서도 보다 구체적인 답을 내놓는 경향이 있다”고 지적했다.