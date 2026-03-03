MBK, 1000억 DIP금융 투입 법원 “시급한 채무 해결”

[헤럴드경제=안세연 기자] 기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스의 회생계획안 가결 기간이 2개월 연장됐다. 대주주인 MBK파트너스가 1000억원 상당의 긴급 자금을 투입했다.

3일 법조계에 따르면 서울회생법원 4부(재판장 정준영 법원장)는 홈플러스 측이 전날 제출한 가결 기간 연장 신청을 받아들였다. 오는 5월 4일까지 기간을 2개월 연장했다.

이번 결정의 배경엔 대주주인 MBK파트너스의 자금 투입이 있다. MBK파트너스는 홈플러스의 원활한 회생을 위해 오는 11일까지 총 1000억원 규모의 DIP 금융(긴급운영자금·회생 기업에 대한 대출)을 투입하기로 했다.

MBK 측은 만약 회생 계획이 인가되지 않고 절차가 폐지되더라도 해당 자금에 대한 상환청구권을 포기하겠다는 조건을 제시했다.

또한 슈퍼마켓 사업 부문인 홈플러스 익스프레스 매각에 다수의 업체가 관심을 보이고 있어 매각 진행 상황을 확인할 필요가 있다는 점도 연장 배경 중 하나다.

서울회생법원 관계자는 “이 자금으로 연체된 직원 급여 등 시급한 채무를 해결할 수 있을 것으로 기대된다”며 “이번주 중 채무자, 주주, 채권자협의회 등이 참여하는 경영 정상화 TF 구성 등을 논의할 예정”이라고 밝혔다.

홈플러스는 지난해 3월 회생절차 개시 신청 이후 약 1년 동안 조사위원 보고서 제출 및 매각주간사 선정 등 절차를 밟았다..

법원이 회생절차를 2개월 연장하면서 홈플러스는 급한 불을 끄고 기존 회생계획안에 따라 슈퍼마켓사업 부분 매각, 지점 정리 등에 나설 것으로 보인다.