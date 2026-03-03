3월말까지 공식몰서 맞춤 유산균 증정 및 할인

[헤럴드경제=최은지 기자] 쎌바이오텍의 유산균 브랜드 ‘듀오락(DUOLAC)’이 환절기 면역력 강화를 위한 ‘봄맞이 키즈&맘스 프로모션’을 3월 31일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 프로모션은 일교차가 크고 활동량이 늘어나는 환절기를 맞아, 장내 미생물 환경 변화에 노출되기 쉬운 소비층의 건강 관리를 돕기 위해 마련됐다. 최근 국제학술지 ‘Microorganisms’에 발표된 연구에 따르면 기온과 일조량 등 환경적 요인이 장내 미생물 구성에 영향을 미치며, 이는 면역 기능과 직결되는 것으로 나타났다.

행사는 특히 신학기를 맞은 영유아와 임산부 등 ‘키즈&맘스’ 타겟 제품에 집중됐다. ‘듀오락 듀오 디-드롭스’, ‘듀오락 베이비’, ‘듀오락 얌얌’ 등 키즈 라인 제품 구매 시 최대 10일분을 추가 증정하며, ‘유기농 베이비’는 25% 할인된 가격에 선보인다. 임산부와 수유부를 위한 ‘듀오락 맘스’와 여성용 유산균 등도 최대 10% 할인 혜택이 적용된다.

브랜드 베스트셀러인 ‘듀오락 골드 하루 한 포’와 여행 필수품으로 알려진 ‘듀오락 스탑’에 대한 혜택도 포함됐다. 두 제품은 최근 유명 여행 유튜버 채널을 통해 휴대성과 장 건강 관리 효율성을 입증받으며 주목받은 바 있다. 이 밖에도 듀오펫 유산균, 비오틴 등 파생 라인업은 최대 30% 할인을 제공한다.

신규 가입 고객에게는 즉시 사용 가능한 1만 원 쿠폰과 카카오톡 플러스친구 추가 혜택 등 다양한 할인권을 지급한다. 또한, 기획전 당일인 3일 오전 10시에는 네이버 쇼핑라이브를 통해 실시간 특가와 경품 증정 이벤트를 진행하며 소비자 접점을 확대한다.

쎌바이오텍 관계자는 “봄철은 급격한 환경 변화로 장내 미생물 균형이 흔들리기 쉬운 시기”라며 “과학적 근거를 바탕으로 한 프리미엄 유산균 솔루션을 통해 온 가족의 건강 관리 가치를 지속적으로 제안할 것”이라고 말했다.