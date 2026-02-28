“유가 10% 상승 시 수출 0.39% 감소” “중기 변수는 글로벌 교역 회복”

[헤럴드경제=주소현 기자] 미국과 이스라엘의 이란 선제공격과 관련해 단기적으로 우리 수출에 미치는 영향은 제한적이라는 분석이 나왔다.

한국무역협회는 28일 보도참고자료를 통해 국제유가 10% 상승 시 수출액 감소 폭은 0.39% 수준에 그칠 것으로 추정된다며 이같이 밝혔다.

무협 분석에 따르면 국제유가가 10% 오를 경우 수출단가는 2.09% 상승하지만, 수출물량이 2.48% 감소해 전체 수출액은 0.39% 줄어들 것으로 추정됐다.

유가 상승이 수출 제품 가격에는 일부 반영되지만 글로벌 수요 둔화로 인한 수출 물량 감소 폭이 더 클 것이라는 설명이다.

수입액은 증가하는 것으로 추정됐다. 유가 10% 상승 시 수입단가는 3.15% 오르고 수입 물량은 0.46% 감소해 결과적으로 수입액은 2.68% 늘어날 것으로 분석됐다.

에너지 수입 의존도가 높은 우리나라 경제 구조가 반영된 결과다.

이와 함께 기업 생산비용도 영향을 받을 전망이다.

유가가 10% 상승하면 기업 원가는 0.38% 증가하는 것으로 추정됐다. 특히 제조업은 평균 0.68% 상승해 서비스업(0.16%)보다 부담이 클 것으로 분석됐다.

최근 국제유가는 중동 지역 긴장 고조로 상승 압력을 받고 있다.

지난 17일 미국과 이란의 군사 충돌 우려가 제기된 이후 브렌트유 가격은 16일 배럴당 68.65달러에서 20일에는 71.76달러로 상승했다.

다만 단기적인 상승 폭은 아직 제한적인 수준이라는 평가다.

러시아·우크라이나 전쟁이 장기화하고 중동 지역의 분쟁이 반복되는 상황에서 지정학적 리스크가 유가에 미치는 충격은 과거보다 다소 축소된 측면이 있다고 무협은 풀이했다.

다만 과거 중동 지역 분쟁과 달리 이번 사태는 미국과 이란 간 직접적인 군사 충돌이라는 점에서 성격이 다소 다르다고 덧붙였다.

무협은 미·이란 간 전면전이나 호르무즈 해협 봉쇄가 현실화할 경우 유가 급등 가능성은 여전히 남아 있다고 지적했다.

전 세계 해상 원유 물동량의 20%를 차지하는 호르무즈 해협이 봉쇄될 경우 원유 및 천연가스 공급 차질이 불가피하기 때문이다.

우리나라의 이스라엘(0.3%), 이란(0.02%) 수출 비중이 낮다는 점은 단기적인 충격을 제한하는 요인이다.

다만 한국은 원유의 70.7%, 액화천연가스(LNG)의 20.4%를 중동에서 수입하고 있어 에너지 가격 변동성에 대한 리스크 관리는 필요하다.

무협은 “단기적으로는 수출 영향은 제한적”이라면서도 “중기적으로는 글로벌 경기 및 교역 수요의 회복력이 수출 물량과 단가 회복에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다”고 밝혔다.