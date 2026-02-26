세부 신항만 이어 대형 인프라 연속 수주

[헤럴드경제=윤성현 기자] HJ중공업이 필리핀 공공사업도로부(DPWH)와 922억원 규모의 ‘따굼(Tagum) 홍수조절사업’ 공사 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 필리핀 남부 민다나오섬 따굼시 일대의 상습 홍수 피해를 줄이기 위한 인프라 건설 프로젝트로, 아시아개발은행(ADB) 재원으로 추진된다. HJ중공업은 지난해 11월 낙찰통지서를 받은 뒤 세부 협의를 거쳐 본 계약을 체결했다.

공사 기간은 48개월이다. HJ중공업은 따굼시 강 유역 12.4㎞ 구간에서 하천 준설 및 확장 공사를 수행한다. 약 135만㎥ 규모의 하천 준설과 30만㎥ 토공 작업을 진행하고, 교량 3개소와 자동 수문 1개소, 보도육교 1개소를 신설할 계획이다.

이번 수주는 2024년 2800억원 규모의 ‘세부 신항만 건설공사’에 이은 연속 성과다. HJ중공업은 세부 콘솔라시온 지역 항만 건설 프로젝트와 함께 따굼 홍수조절사업까지 추진하며 필리핀 인프라 시장에서 사업을 확대하고 있다.

HJ중공업은 1973년 국내 건설사 최초로 필리핀에 진출한 이후 마닐라 경전철, 다바오 국제공항, 수빅조선소 등 약 80여 건의 프로젝트를 수행했다. 이는 필리핀에 진출한 외국계 건설사 가운데 최다 실적이다.

HJ중공업 관계자는 “필리핀 공공사업도로부와 협력해 사업을 차질 없이 수행하겠다”며 “현지에서 축적한 경험과 기술력을 바탕으로 해외 인프라 시장 공략을 이어가겠다”고 밝혔다.