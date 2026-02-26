[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 지난 24일 관악문화재단, 사단법인 문화강국네트워크와 함께 ‘관악구 지역문화 및 도시브랜드 육성을 위한 3자 간 업무협약(MOU)’을 체결했다. 사단법인 문화강국네트워크는 지역문화 진흥과 전문적인 문화 정책 연구 등을 활발히 전개하고 있는 민간 단체다.

이번 협약을 통해 세 기관은 관악구의 지역문화 발전과 ‘대한민국 청년수도 관악’ 도시브랜드 육성 기여에 상호 협력하게 된다. 주요 협력 사항은 ▷지역문화 정책의 연구 및 개발 ▷지역문화 진흥 및 도시브랜드 육성 사업 ▷지역 역사 문화유산 개발 사업 등이다.

박준희 구청장은 이날 협약식에서 “풍부한 청년 인구, 강감찬 장군이라는 고유한 역사 문화 자산을 품고 있는 관악구는 국가적 과제인 ‘문화강국’을 지역 현장에서 구현할 수 있는 최적의 조건을 갖췄다”며, “이번 협약을 마중물 삼아 50만 구민의 일상 속 수준 높은 문화 복지를 실현하고, 누구나 찾아오고 싶은 매력적인 청년수도 관악을 완성해 나가겠다”라고 말했다.

구는 이번 협약을 기반으로 ‘도시브랜드 육성’과 ‘역사문화유산 개발’ 사업을 중점 추진한다는 방침이다. 전국에서 청년 인구 비율이 가장 높은 지역적 특성을 토대로 ‘대한민국 청년수도 관악’이라는 도시브랜드 가치를 끌어올리고, 차별화된 청년친화도시로서 확고히 자리매김할 계획이다. 아울러 낙성대 등 풍부한 역사 자원과 청년 문화를 접목하여 관악형 문화 콘텐츠 경쟁력을 강화한다는 구상이다.