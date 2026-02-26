우리자산운용 등 계열사 신규 진출 전주 근무인력 300명 이상으로 확대 은행, 전북BIZ프라임센터 신설 방침

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 전북특별자치도의 금융중심지 도약을 위해 자산운용·은행·보험 등 계열사를 중심으로 금융 인프라를 확대 구축하겠다고 26일 밝혔다.

주요 계열사의 금융거점과 지역인재 채용을 늘리는 것을 핵심으로 한다. 스타트업·중소기업 지원과 함께 사회공헌 핵심사업을 확장해 지역경제 활성화와 지역사회 발전에도 기여한다는 방침이다.

우선 우리금융은 우리자산운용 등 계열사 추가 진출을 통해 전주지역 근무 인력을 총 300명 이상으로 확대할 계획이다. 현재 국민연금공단 주거래은행인 우리은행 등 전주지역 근무 인력은 200여명이다.

자본시장 부문 핵심 계열사인 우리자산운용 전주사무소를 개설하고 현지에서 마케터 등을 채용해 국민연금공단과의 커뮤니케이션, 지역 네트워크를 강화하기로 했다. 또한 전북지역 대학생을 위한 인턴십 프로그램을 운영해 자본시장 관련 직무 경험을 제공할 예정이다.

전북지역 내 13개의 점포를 운영 중인 우리은행은 기업금융 특화채널인 ‘전북BIZ프라임센터’를 신설한다. 생산적 금융의 핵심 거점으로 지역 첨단전략산업 밸류체인의 성장을 지원할 전망이다.

보험 부문 계열사인 동양·ABL생명은 전속설계사 중심으로 현지인력 채용을 확대해 지역 밀착형 마케팅을 강화한다. 채권관리 전문 계열사인 우리신용정보는 전주영업소를 신설해 전주에 있는 우리은행·우리금융캐피탈 등 계열사를 비롯한 지역 내 금융회사의 채권관리 서비스를 확대할 계획이다.

아울러 우리금융은 자체 운영하는 벤처 창업지원 프로그램 ‘디노랩’을 통해 전북 내 핀테크 스타트업을 집중적으로 발굴·육성한다.

또한 생산적 금융의 하나로 전북지역 중소기업과 소상공인을 대상으로 올해부터 2030년까지 5년간 약 1조6000억원 규모의 자금을 공급할 계획이다. 특히 우리은행은 전북신용보증재단 출연 등을 통해 저금리 보증서대출 공급을 활성화할 방침이다.

우리금융은 금융 인프라 외에도 지역사회 주민을 위한 사회공헌 인프라를 확대해 포용금융을 실천해 나갈 예정이다.

먼저 장애인을 고용해 운영하는 ‘굿윌스토어(기부물품 판매사업장)’를 추가 설립해 전북지역 장애인의 일자리 창출과 경제적 자립을 지원한다. 지역사회 내 소외이웃에게 선행을 실천하는 소상공인을 발굴해 사업장 인테리어와 위생환경 개선을 지원하는 ‘우리동네 선한가게’ 사업도 전북 도내 기존 9개에서 24개까지 확대할 예정이다.

우리금융 관계자는 “국민연금공단이 있는 전주에 자본시장 거점을 확보하는 것은 경쟁력을 획기적으로 강화하는 기회가 될 것”이라며 “전북지역에 금융 인프라를 구축해 지역균형발전이라는 시대적 과제에 부응하고 지역경제 활성화를 위해 더 큰 노력을 기울이겠다”고 말했다.