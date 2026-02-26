통일교 개발지에 힐링센터 건립 “상식적으로 이해 어려운 대목”

[헤럴드경제=정석준 기자] 안철수 국민의힘 의원은 26일 정원오 성동구청장의 전남 여수 농지 투기 의혹에 대해 “농지의 경작여부도 문제이나 그 주변을 둘러싼 의혹 또한 적지 않다”고 주장했다.

안 의원은 이날 본인 페이스북에 “정 구청장은 첫 구청장 취임 후, 전남 여수의 해당 농지 인근에 서울 성동구의 공금으로 땅값 5여억원과 공사비 38억원을 들여 ‘성동구힐링센터’를 추진, 개장했다”며 “기초단체장이 만드는 주민 휴양시설은 추진하는 지자체 내에 건설하기 마련이다. 서울의 노원구 또한 최근 노원구 내에 ‘수락휴’를 개장했고, 전국 각지의 휴양림 또한 추진 지자체에 건설한다”고 밝혔다.

이어 “그런데도 정 구청장은 생뚱맞게도 서울 성동구의 휴양시설을 자신의 고향인 여수에, 나아가 자기 소유의 농지와 가까운 위치에 성동구의 공금을 들여 건설했다”며 “상식적으로 이해하기 어려운 대목”이라고 덧붙였다.

그러면서 “더욱 큰 문제는, ‘힐링센터’가 위치한 지역이 통일교 개발지라는 점”이라며 “통일교는 2000년 초부터 여수 화양면 및 일대 섬들을 사들이며 화양지구 개발사업을 시도했다. 하지만, 20여년간 땅만 사놓고 개발은 방기하여 여수 주민의 반발이 이만 저만이 아니었다”고 말했다.

안 의원에 따르면 성동구 힐링센터는 통일교 개발지에 속해있으며 인근 2㎞ 이내에 통일교에서 운영하는 청소년수련원이 위치하고 있다.

안 의원은 “정 구청장은 통일교 성동구 전진대회에 참석하여 ‘참사랑’을 축언한 바 있다”며 “힐링센터를 둘러싼 일련의 과정들이 통일교의 개발 계획과 보조를 맞추고 있는 것은 아닌지 의심스럽다”고 지적했다.

그는 “서울의 구청장이 본 지역구도 아닌, 수백킬로미터 떨어진 자신의 고향 여수에, 그것도 본인의 땅 인근에, 서울 성동구 주민의 혈세를 들여 휴양시설을 지은 것 만으로도, 공사구분에 대한 지적이 제기된다”며 “국민의힘은 통일교와 정치권의 유착을 해소하기 위한 특검을 지속적으로 주장했다. 그 필요성을 다시금 강조하지 않을 수 없다”고 강조했다.