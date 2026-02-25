[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘은 6·3 지방선거 1차 영입인재로 회계사와 원전전문가를 발탁했다.

국민의힘 인재영입위원회는 이날 오전 국회에서 인재 영입 환영식 및 4차회의를 열어 손정화 삼일회계법인 이사와 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 책임매니저를 1차 영입인재로 선발했다고 밝혔다.

손 회계사는 삼일회계법인에서 20년동안 공인회계사로 근무했고, 지방재정투자심의 위원, 사회복지법인 비상임감사 등을 지냈다. 그는 진보정부의 확장재정으로 돈이 새는 것을 보면서 참을 수 없어 인재영입에 지원을 결심했다고 조정훈 인재영입위원장이 설명했다. 그는 “전문가적인 의무심을 가지고 우리를 바라보고 지속가능한 삶을 만들도록 하겠다”고 말했다.

정 엔지니어는 경상북도 K-U시티 원자력협의회 자문위원도 맡는 등 전력산업생태계 현장에서 근무했으며, 문재인 정부의 탈원전 정책 문제 의식 등으로 이번 인재영입에 지원한 것으로 전해졌다. 정 엔지니어는 “산업현장의 목소리를 전달하고 미래세대를 지키는 책임정치를 실천하겠다”고 전했다.

장동혁 대표는 “앞으로 당의 새로운 변화 바람을 일으키고 지역과 나라 발전에 큰 역할 해주실 것을 기대한다”며 “민의 목소리를 들어 당에 올바르게 전달하고 동시에 당의 가치와 철학을 국민께 분명히 알리는 쌍방향 소통의 최일선에 두 분이 계신다”고 말했다.

이어 “민의 삶을 위기에서 구해내고 대한민국 새로운 내일을 열어갈 책임을 새로운 식구 두 분과 당이 함께 짊어져야 한다”며 “오늘 젊은 인재 두 분 영입한 것도 우리 당에 새로운 모습으로 국민께 다가가겠다는 국민의힘의 약속”이라고 덧붙였다.