한국나눔안전과 MOU…B2B 고객사 안전관리 지원 사업장 매뉴얼·현장점검 등 실질적 상생 가치 실현

[헤럴드경제=최은지 기자] 국내 상조업계 선도 기업인 보람상조가 단순 장례 서비스를 넘어 고객사의 사업장 안전 관리까지 지원하는 ‘안심 경영’ 행보에 나선다.

보람상조는 서울 중구 본사에서 고용노동부 지정 안전관리 전문기관인 한국나눔안전과 ‘중대재해 컨설팅’ 관련 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다. 이번 협약은 중대재해처벌법 대응에 어려움을 겪는 기업 고객들을 돕기 위해 마련됐다.

이번 협약에 따라 보람상조의 법인 상조 서비스를 이용하는 B2B 고객사들은 ▷사업장 안전보건 관리 체계 구축 ▷중대재해 예방 매뉴얼 수립 ▷현장 점검 및 교육 등 전문적인 컨설팅을 무료로 지원받게 된다. 전문 인력 부족으로 행정적 대응에 막막함을 느끼던 중소·중견 기업 고객사들에게 실질적인 리스크 해소의 기회가 될 전망이다.

상조 기업이 제조나 건설업종의 화두인 ‘중대재해’ 예방을 지원하는 것은 이례적이다. 보람그룹 관계자는 “상조의 본질은 결국 사람의 소중한 생명을 존중하는 것”이라며 “고인의 마지막을 배웅하는 것만큼이나 고객들이 일터에서 안전하게 일하고 가정으로 돌아가도록 지원하는 것도 진정한 의미의 라이프케어 서비스”라고 취지를 설명했다.

한국나눔안전 관계자는 “보람상조와의 협력은 민간 차원에서 안전 문화를 확산하는 모범 사례가 될 것”이라며 “전문적인 컨설팅을 통해 보람상조 고객사들이 안전한 작업 환경을 조성할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

보람상조는 이번 협약을 계기로 고객의 삶과 일터의 안전까지 책임지는 ‘토털 라이프 케어’ 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 할 방침이다.