[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구(구청장 서강석·사진)는 관내 30층 이상 고층 건축물 159개 동을 대상으로 화재 안전 전수 점검에 나선다고 25일 밝혔다.

이번 점검은 최근 홍콩의 고층 아파트 화재를 계기로 관내 준초고층 건물의 화재 취약 요인을 점검하고, 안전 관리를 강화하여 선제적인 화재 예방을 위한 조치다.

앞서, 구는 지난해 12월 롯데타워를 비롯한 초고층 건축물과 가연성 외장재를 사용한 준초고층 건축물 4개소를 대상으로 긴급 화재 안전 점검을 실시했다.

구는 올해 2월부터 6월까지 5개월간 복합건축물, 고층 아파트 등 관내 준초고층 건축물 159개 동을 대상으로 화재안전 전수점검을 실시한다.

송파구에 위치한 30층 이상 준초고층 건축물은 대형 복합건축물 12개 동, 공동주택 147개 동 등 총 159개 동에 이른다.

이 중 관내 대형 복합건축물 8개소(12개동)인 현대타워아파트, 잠실푸르지오월드마크, 삼성SDS타워, 롯데호텔월드, 롯데캐슬골드, 더샵스타리버, 갤러리아팰리스, KT송파타워에 대해서는 2~3월 중 합동점검을 시행한다.

특히, 구는 점검의 전문성과 실효성을 높이고자 송파소방서, 송파건축사회 소속 전문가와 합동 점검반을 구성해 점검을 진행한다. 건축법령 상 방화 구획, 소방시설 및 설비의 정상 작동, 대피로 확보, 피난 시설 등 위험 요인을 점검할 계획이다.

또한, 점검 시 경미한 사항은 현장에서 조치하여, 상시적인 화재 예방 및 대응 체계가 정상적으로 작동하도록 할 방침이다.

서강석 송파구청장은 “이번 집중점검을 통해 화재 안전 관리 체계를 강화하여 대형 화재를 사전에 예방할 것”이라며, “앞으로도 구민의 생명과 재산을 지키는 것을 최우선으로 화재에 철저히 대비해 촘촘한 사회 안전망을 구축해 나가겠다”고 전했다.