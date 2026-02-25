노조는 “낙하산 인사” 반발

[헤럴드경제=윤호 기자]한국항공우주산업(KAI) 신임 사장에 김종출 전 방위사업청 무인기 사업부장이 유력한 것으로 알려졌다.

25일 방산업계에 따르면 KAI는 이날 오전 이사회를 열고 김 전 부장을 신임 사장으로 선임하는 안건을 의결한다.

김 전 부장은 공군사관학교 31기 출신으로 공군 장교로 복무한 뒤 2006년 방사청 개청 당시 4급 특채로 임용됐다.

이후 방산수출지원팀장, 절충교역과장, 기획조정관, 국방기술보호국장 등 주요 보직을 두루 지내며 방위사업 기획 전문가라는 평을 받고 있다. 그간 실무 경험을 바탕으로 KF-21의 안정적인 양산 체계 구축과 소형무장헬기(LAH)의 전력화를 진두지휘하며 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 것으로 전망된다.

KAI는 지난해 7월 강구영 전 사장이 퇴임한 이후 8개월째 대표 공백 상태다. 이에 따라 모든 의사결정이 사실상 중단되자 내외부에선 조속한 대표 선임을 촉구하는 목소리가 높아진 바 있다.

다만 KAI 노조는 이번 인사에 대해 이재명 정부의 보은 낙하산 인사라며 반발했다. 노조는 입장문을 통해 “해당 후보가 대선 캠프에서 활동한 이력으로 방사청장 후보군으로 거론됐다가 낙마한 이후 KAI 사장으로 내려오는 것 아니냐는 이야기가 나오고 있다”며 “KAI 사장 인선은 정치적 인연이 아니라 산업 경영 능력으로 결정돼야 한다”고 주장했다. 사장 선임 최종 결정 단계에서 다른 인물로 교체될 가능성은 열려있는 것으로 전해졌다.