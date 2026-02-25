당청갈등 우려 정면반박…“부족함 전혀 없다” “자사주 소각 입법 한시라도 빨리 돼야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 25일 “대통령은 뒷전이 된 일이 없고, 그렇게 느낀 적도 없다”고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·구 트위터)에 올린 글에서 당청 갈등을 여당 의원들이 우려하고 있다는 내용의 기사를 공유하고 “과도한 걱정을 기우라고 한다. 당은 당의 일을, 청은 청의 일을 잘하면 된다”면서 같이 말했다.

이어 이 대통령은 “민주당은 야당의 극한투쟁 등 여러 장애에도 불구하고 국민이 맡긴 일을 최선을 다해 잘 하고 있다”며 “개혁입법은 물론 정부지원에도 부족함이 전혀 없다”고 격려했다.

또 “언제나 강조하는 것인데, 형식이나 의례보다 중요한 것은 국민이 체감하는 성과와 실적”이라며 “여당이 할 일을 잘 하는 것이 최고의 정부지원”이라고 강조했다.

개혁 입법 속도전을 주문하며 야당을 겨냥하기도 했다. 이 대통령은 “자사주 소각 입법이 한 시라도 빨리 되면 좋겠다”며 “기업들도 대다수 수용하고, 국민도 주주도 환영하는 이런 개혁입법을 왜 밤까지 새며 극한 반대하는지, 나름의 사정이 있겠지만 쉽게 납득되지는 않는다”고 지적했다.

그러면서 이 대통령은 “해는 짧은데 갈 길이 멀다. 주가누르기 방지법 등 해야 할 일이 산더미”라고 덧붙였다.