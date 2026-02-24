소년공 시절의 李-룰라 포옹하는 AI 영상 룰라 대통령 “내 동생에게 큰 포옹을” 화답

[헤럴드경제=한지숙 기자] 이재명 대통령이 21년 만에 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령에게 두 사람이 포옹하는 장면을 담은 AI 생성 영상을 선물했다.

이 대통령은 23일 소셜미디어(SNS) 계정에 “두 소년공이 대통령이 되어 만났다”며 해당 영상을 공개했다.

영상에는 소년공이었던 어린 시절의 두 사람이 서로 껴안은 뒤, 대통령이 된 현재의 모습으로 포옹하는 장면이 담겼다.

이 대통령은 “상처를 가졌지만, 흉터가 아니고, 노동에서 삶의 지혜를 얻었고, 역경을 겪었으나 국민이 구해주셨다”며 “그래서 우리는 형제”라고 했다. 그는 “형제 룰라 대통령에게 이 영상을 선물한다”며 룰라 대통령의 계정도 첨부했다.

룰라 대통령도 이 대통령의 게시물을 공유하며 “내 동생에게 큰 포옹을”이라고 화답했다. 룰라 대통령은 이 대통령과 마찬가지로 10대 시절 소년공으로 일했고 어린 시절 부상을 입었다는 공통점을 가졌다.

두 정상은 이날 청와대에서 정상회담을 갖고 수교 67년 만에 양국 관계를 ‘전략적 동반자 관계’로 격상하고, 희토류 등 핵심 광물 개발 협력을 강화해 나가기로 했다.

지난해 11월 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 3개월 만에 만난 두 정상은 룰라 대통령이 청와대로 도착해 차에서 내리는 순간부터 포옹으로 반가움을 표했다. 후 공동언론발표, 만찬 현장, ‘치맥’ 회동 후 작별 순간까지 총 4번의 포옹을 나눴다.

이 대통령은 이날 룰라 대통령과 함께한 만찬사에서도 “참으로 존경해왔던 지도자이자 저의 친구, 동지, 아미고(amigo)인 룰라 대통령님과 함께해 매우 기쁘다”며 “비슷한 삶의 궤적을 공유하고 있었기 때문에 룰라 대통령을 처음 만났을 때부터 마치 오랜 동지이자 친구를 만난 것처럼 참으로 반가웠다”고 친근함을 표시했다. 이어 “저와 룰라 대통령님이 오랜 친구처럼 깊은 우정을 나누고 있는 것처럼, 양국 국민들도 물리적 거리를 극복한 채 서로 깊이 교류하며 신뢰의 마음을 나누게 될 것”이라고 했다.