1월 2330.71P…상승률 134.9% 코스피상승률 웃돌며 신기록 경신

코스피 지수가 사상 최초로 5000선을 넘어 6000선을 향해 다가서는 가운데 지난달 밸류업 지수도 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 지수 산출 개시일인 2024년 9월 30일 이후 밸류업 지수 상승률은 같은 기간 코스피 지수 상승률을 웃돌았다.

24일 한국거래소의 ‘월간 기업가치 제고 현황(2026년 1월)’에 따르면, 지난달 30일 기준 밸류업 지수는 사상 최고치인 2330.71포인트를 기록했다.

지수 산출 이후 밸류업 지수 상승률은 134.9%로, 같은 기간 코스피 상승률 101.5%를 33.4%포인트 상회했다.

밸류업 상장지수펀드(ETF) 13종목의 순자산총액은 1조7000억원을 기록하며 2024년 11월 4일 최초 설정 대비 255.3% 증가했다.

지난달 기업가치 제고 계획을 새로 공시한 기업은 가온그룹, 성광벤드, 한화, 유비온, KT밀리의서재, 스틱인베스트먼트 등 6사다. 이로써 누적 177사가 기업가치 제고계획을 공시했다. 세부적으로는 코스피 131사, 코스닥 46사다.

공시 기업의 시가총액 비중은 전체 시장의 45.3%이고, 코스피 공시기업의 경우 코스피 시총의 51.0%를 차지했다.

공시기업 중 시총 1조원 이상 대형 상장사의 비중이 65.3%였다. 이에 비해 시총 1000억원 미만 소형 상장사의 비중은 5.7%로 상대적으로 낮았다.

같은 기간 지역난방공사, 코웨이가 주기적 공시를 제출했다. 주기적 공시는 앞서 공시를 제출했던 기업이 이전 공시에 대한 이행평가를 포함해 최초 공시 이후 제출한 공시다.

상장기업의 주주환원 노력도 지속됐다. SK하이닉스가 12조2000억원 규모의 자기주식 소각을 결정한 데 이어, 삼성전자는 6조1000억원 규모의 자기주식 취득 결정 및 3조8000억원 규모의 현금배당을 공시했다. 정윤희 기자