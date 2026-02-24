‘내 나무 갖기’ 등 5개 활동, ‘탄소중립포인트제’에 포함

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점은 자체 고객 참여형 친환경 활동이 기후에너지환경부 주관 ‘탄소중립포인트제’ 신규 실천 활동에 포함된다고 24일 밝혔다. 고객은 탄소중립포인트제에 가입 후 현대백화점 친환경 활동을 실천하면 백화점 리워드와 정부 포인트를 모두 받을 수 있다.

새로 포함된 활동은 ‘내 나무 갖기’(건당 3000포인트), ‘폐휴대폰 제출’(1000포인트), ‘개인 다회용기 지참’(500포인트), ‘카페H 텀블러 이용’(300포인트), ‘식품관 개인 장바구니 사용’(50포인트) 등 5개다. ‘전자영수증 발급’(10포인트)은 2022년 포함됐다.

적립 포인트는 익월 말 1포인트당 1원으로 계좌 지급된다. 연간 최대 수령액은 7만원이다. 현대백화점카드 회원은 추가 인증 절차 없이 자동 지급된다.

현대백화점은 2021년부터 ‘그린프렌즈’ 프로그램을 운영하며 친환경 활동을 통합 관리해왔다. 2022년부터 전자영수증 발급으로 고객이 수령한 누적 탄소중립포인트는 약 9억원이다.

양명성 영업전략담당 상무는 “연간 50만명 이상이 정부 포인트 수혜를 받을 것”이라며 “유통기업 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 새로운 표준을 제시하겠다”고 말했다.