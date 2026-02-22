28일부터 내달 1일까지 DDP 아트홀서 완전 자율형 민첩 로봇 ‘우치봇’도 공개

[헤럴드경제=신상윤 기자] 사람처럼 걷고, 손을 움직이며, 사람의 말을 이해하는 국내 휴머노이드 17종이 동대문디자인플라자(DDP)에 집결한다.

서울시는 28일부터 다음달 1일까지 이틀간 DDP 아트홀에서 ‘서울AI페스티벌 2026’을 개최한다고 22일 밝혔다.

‘AI가 내게 말을 걸었다-몸으로 느끼는 일상 속 피지컬 AI’가 주제로, 인공지능(AI)이 소프트웨어를 넘어 로봇·디바이스·웨어러블 등 실체를 가진 피지컬 AI 기술로 구현되는 모습을 체험할 수 있다.

행사는 시가 주최하고 서울AI재단이 주관한다. 한국로봇산업진흥원과 120만 구독자를 보유한 과학·공학 유튜브 채널 ‘긱블’이 후원한다.

이번 페스티벌의 하이라이트는 새롭게 조성된 ‘휴머노이드로봇존’이다. 완전 자율형 민첩 로봇 ‘우치봇’은 이번 행사에서 국내 최초로 공개되며, 다양한 휴머노이드·웨어러블 로봇도 전시된다.

AI기술체험존과 AI라이프쇼룸에서는 AI 돌봄 로봇, 음성인식 스마트글라스, AI 기반 건강 진단 설루션, 자율주행 서비스 로봇 등 생활 밀착형 기술을 체험할 수 있다.

가족 단위 참가자를 위한 경진대회도 운영된다. 7∼12세 어린이 동반 가족을 대상으로 AI 툴을 활용한 글쓰기와 그림 그리기 대회가 열린다.

김만기 서울AI재단 이사장은 “서울시민이 피지컬 AI를 직접 보고, 만지고, 경험하는 체험 중심의 장이 될 것”이라고 했다.