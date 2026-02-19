“허위사실로 부동산 시장 정상화 노력 발목 잡아” “與 부동산 감독원 설치 등 입법으로 뒷받침”

[헤럴드경제=주소현 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 19일 “국민의힘이 망국적 부동산 투기 세력의 대변인을 자처하고 있다”고 비판하며 “이제라도 국민의힘은 부동산 투기 세력에 대한 옹호를 그만두고 이재명 대통령의 부동산 시장 정상화에 협조하시기를 바란다”고 말했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 국민의힘을 향해 “설날을 맞아 국민 여러분께 희망의 말씀을 드리지는 못할망정 허위사실과 비합리적인 주장으로 이재명 대통령의 부동산 시장 정상화 노력을 발목 잡고 나섰다”며 이같이 말했다.

장동혁 국민의힘 대표를 겨냥해 한 원내대표는 “특히 서울과 경기 등 무려 6채를 보유한 다주택자 당종욱 대표는 노모까지 끌어들여 자기방어에 나섰다”며 “어머니를 정치 한복판에 소환하면서까지 불로소득 기득권을 유지하려는 모습이 참으로 애처롭다”고 꼬집었다.

이어 “본인이 소유한 부동산을 처분할 것인지에 대해서는 이런 당부의 언급도 없이 이재명 대통령의 1주택을 두고는 50억원 시세차익이니 재건축 로또니 하는 거짓 선동으로 시비를 걸고 나섰다”며 “부동산 투기 옹호자의 적반하장, 이자 혹세무민”이라고 강하게 비판했다.

한 원내대표는 “무책임하고 경솔한 장동혁 대표의 언행에 국민께서는 더 큰 실망과 박탈감을 느끼셨을 것”이라며 “공당의 대표가 가짜 뉴스 진원지로 전락한 작금의 사태에 깊은 유감을 표하고 민심의 준엄한 심판이 뒤따를 것임을 경고한다”고 했다.

또 한 원내대표는 “투기로 인한 부동산 시장 교란은 서민 주거 불안 심화 저출산과 지방 소멸의 가속화 경제 활력 저하 등 무수히 많은 사회적 문제를 야기해 왔다”며 “민주당은 부동산 감독원 설치 등 입법을 통해 정부의 부동산 안정 대책을 흔들림 없이 뒷받침하도록 하겠다”고 덧붙였다.

아울러 한 원내대표는 민생개혁 입법 속도전을 예고했다. 그는 “지난주 본회의에서 63건의 민생법안을 처리했지만 국민의힘의 일방적인 합의 파기와 본회의 거부가 없었다면 더 많은 민생법안을 처리할 수 있었다”고 말했다.

그러면서 “아동수당법, 응급의료법, 정보통신망법 등 국민의 삶과 밀접한 민생 법안들이 여전히 본회의에 계류돼 있다. 3차 상법 개정안과 행정통합 법안, 국민투표법 개정, 검찰 사법개혁 법안 등도 더 이상 미룰 수 없다”며 “오는 24일 민생 개혁법안 처리를 위해 본회의 개최를 의장님께 강력히 건의드리겠다”고 했다.