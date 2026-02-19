“전략적인 사명수행 적합…인공지능기술·복합유도체계 도입” 제9차 당대회 앞두고 다양한 무기체계 시험·공개 이어질듯

[헤럴드경제=전현건 기자] 김정은 북한 국무위원장이 제9차 노동당 대회를 앞두고 무장장비 증정식에 참석하며 국방력 과시에 나섰다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 19일 “군수노동계급이 조선로동당 제9차 대회에 드리는 600㎜대구경방사포증정식이 18일 수도 평양에서 성대히 거행됐다”고 보도했다.

김 위원장은 이번 증정식에 참석해 현장에서 방사포를 사열하고 “전술 탄도미사일의 정밀성과 위력에 방사포의 연발 사격 기능을 완벽하게 결합시킨 세계적으로 가장 위력한 집초식 초강력 공격무기”라며 “참으로 자부할만한 무장 장비”라며 만족감을 나타냈다.

이어 “특수한 공격 즉 전략적인 사명수행에도 적합화되여있고 인공지능기술과 복합유도체계가 도입됐다”며 “(이 무기가) 현대전에서 공인되어있는 포병의 역할과 개념을 완전히 바꿔놓았다”고 강조했다.

‘전략적 사명 수행’은 핵공격이 가능하다는 의미로 분석된다.

김 위원장은 “이 무기가 사용된다면 교전 상대국의 군사 하부구조들과 지휘체계는 삽시에 붕괴될 것”이라며 “이 무기의 사용이 현실화될 때에는 그 무슨 ‘신의 보호’라는 것도 받지 못할 것”이라고 말했다.

그러면서 “가장 강력한 공격력이 제일로 믿음직한 억제력으로 된다는 것은 의심할 여지없는 법칙이고 철리”라며 “우리는 지속적으로 지정학적인 적수들에게 몹시 불안해할 국방기술의 성과들을 계속 시위할 것”이라고 밝혔다.

향후 북한은 당대회를 앞두고 다양한 무기체계의 시험과 공개를 이어갈 것으로 전망된다. 김 위원장은 “우리당 제9차 대회는 이같은 성과에 토대하여 자위력건설의 다음 단계 구상과 목표를 천명하게 된다”고 했다.

한편 600㎜ 방사포는 400㎞에 육박하는 사거리와 유도 기능 등을 토대로 한미 정보 당국이 단거리 탄도미사일(SRBM)로 분류하고 있다. 북한은 앞서 지난달 27일 김 위원장이 지켜보는 가운데 성능을 개량한 방사포 무기체계의 무력검증을 위한 시험사격을 했다.

이날 발사차량에 실린 600㎜ 방사포가 대규모로 공개되면서 이들 무기체계가 사실상 실전 배치 단계에 도달한 것이라는 관측이 나온다.