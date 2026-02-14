[헤럴드경제=함영훈 기자] 이스라엘관광청은 이스라엘의 국적기인 엘알(EL AL) 이스라엘 항공이 인천공항 신규취항을 앞두고 있다는 소식을 전했다.

엘알 이스라엘 항공은 대대적인 노선 복원 및 확장을 진행하여 사상 최대 규모의 노선망을 구축할 예정이라고 밝혔다.

14일 엘알 이스라엘항공에 따르면, 서울, 하노이, 마닐라 직항편을 포함하여 향후 1년간 9개 신규 노선을 개설하여, 이스라엘을 오가는 직항 노선을 역대 최대인 60여 개의 목적지로 운항할 계획이다.

인천공항으로 신규 취항하는 한국행 항공권의 판매는 오는 5월부터, 실질적인 운항은 2027년 3월부터 시작될 예정이다.

아울러, 인기 노선의 운항 횟수를 늘려 종합적으로 매주 약 900편의 항공편을 전 세계로 운항하겠다고 밝혔다.

한국, 베트남, 필리핀 등 장거리 노선에 주 3회 직항편을 운항하며 보잉 787 드림라이너 항공기를 투입하여 이코노미, 프리미엄, 비즈니스의 세 가지 좌석 등급을 제공한다.

또 코펜하겐, 사르디니아, 시칠리아 등 유럽 6개 노선에 대해서는 엘알 항공그룹의 자회사인 선 도르(Sun d’Or) 항공편을 이용해 합리적인 가격으로 신규 취항을 진행한다.

하노이행 항공권은 2026년 10월부터 운항될 항공편에 대해, 엘알 웹사이트와 여행사를 통해 왕복 899달러부터 시작하는 매력적인 가격으로 이미 판매가 시작되었고, 마닐라행 항공권 판매 관련 세부 정보는 추후 공개 예정이다.

국토교통부에 따르면 이스라엘과 한국의 운수권은 양국 각각 주 3회로 배분되어 있어, 양국 국적기들의 동시 취항이 가능하다. 현재 잠시 운항 중단에 들어간 대한항공의 인천-텔아비브 직항 노선은 한국 측 운수권을, 이번에 신규 취항을 발표한 엘알 이스라엘 항공은 이스라엘 측 운수권을 활용하는 방식이다.

이에 따라 엘알 이스라엘 항공의 신규취항과 대한항공의 복항이 함께 이루어질 경우, 한국인들은 확대된 직항 노선 선택지를 통해, 보다 편리하게 이스라엘을 여행할 수 있을 것으로 전망된다.