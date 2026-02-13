제수용품 가격 살피고 상인 애로 청취…전통시장 이용 독려 겨울철 화재 취약 요소 등 안전관리 여건도 현장 확인 구매 물품은 서대문구 취약계층에 전달 예정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 설 연휴를 하루 앞둔 13일 서울 서대문구 포방터시장을 방문해 명절 장바구니 물가 동향을 점검하고 상인들과 소통하는 시간을 가졌다고 밝혔다.

이번 방문은 설 연휴를 앞두고 장보기 수요가 집중되는 시점에 전통시장의 물가 흐름과 장보기 여건을 직접 확인하고, 현장 분위기와 상인들의 목소리를 청취하기 위해 마련됐다.

한성숙 장관은 시장 내 점포를 둘러보며 제수용 축산물과 과일, 떡국떡 등 주요 품목 가격을 살펴보고 설 대목 체감 경기와 애로사항을 청취했다. 시장을 찾은 시민들과 인사를 나누며 설 연휴 기간 전통시장 이용도 독려했다.

아울러 포방터시장 주요 동선을 따라 겨울철 화재 취약 요소를 중심으로 안전관리 여건을 점검하고, 상인회 및 점포 관계자들과 명절 기간 시장 운영과 방문객 안전 확보 방안에 대해 의견을 교환했다.

한 장관은 “설 연휴를 앞둔 지금 전통시장은 합리적인 가격으로 장을 볼 수 있는 가장 가까운 민생 현장”이라며 “전통시장 이용이 가계 물가 부담을 덜고 지역경제에 활력을 더할 수 있도록 이용 환경 개선을 지속 지원하겠다”고 말했다.

이날 한 장관이 구매한 물품은 서대문구 관내 취약계층에 전달될 예정이다.