CBS 라디오 ‘박재홍의 한판승부’에서 공개 김종혁 “자당 비판 다 잘라내면서 무슨 공화?”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 대국민 당명 공모를 진행한 국민의힘이 새 당명으로 공화당을 1순위로 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

13일 정치권에 따르면, 장성철 공론센터 소장은 전날 CBS 라디오 ‘박재홍의 한판승부’에 출연해 “국민의힘이 가장 1순위로 검토하는 당명 정보를 입수했다”며 “얘기하기가 창피하다. 공화당”이라고 밝혔다.

‘공화당’은 도널드 트럼프 대통령을 배출한 미국의 정통 보수 정당 이름이다. 1963년 박정희 전 대통령이 창당한 당 이름이 민주공화당이었다.

진행자가 ‘조원진 대표의 우리공화당 말고 그냥 공화당’이냐 묻자 장 소장은 “이념이 들어가야 된다고 생각하는 것 같다. (당내에서)스스로 국민의힘이라는 정당을 축소시키려는 생각을 많이 하는 것 같다”고 했다.

이어 “지금 민주당은 어느 순간부터 진보 이야기를 하지 않는데, 실용이라든지 민주라든지, 국민주권이라든지 이런 식으로 이념 지향적이지 않은 정당의 모습을 보이려 한다”며 “그런데 장동혁 체제의 국민의힘은 이념적으로 축소되는 모습을 보였고, 그러한 메시지를 냈는데 그 결정판이 지금 당명으로 유력하게 검토되는 것”이라고 설명했다,

이에 김종혁 전 국민의힘 최고위원은 “전체 공동체를 위해 소수의 목소리도 반영하자는 것에 기초해서 만든 게 공화주의”라며 “자기 당에서 비판하는 사람들을 다 잘라내면서 그게 무슨 공화주의냐”고 강하게 비판했다.

장 소장은 “(공화당은)과거 지향적이지 않냐. 자꾸 이러면 안 된다”고 덧붙였다.

앞서 국민의힘은 지난달 12일부터 13일까지 대국민 당명 공모를 진행했다. 국민의힘은 설 연휴 기간 복수의 당명 후보군을 대상으로 최고위원회 보고를 거쳐 3월 1일 새 당명을 공표할 방침이다.