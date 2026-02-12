청색 OLED 5층 구조 고화질 완성 브랜드 론칭 독자 기술 알리기 주력

삼성디스플레이가 프리미엄 모니터와 TV에 탑재되는 양자점 유기발광다이오드(QD-OLED)의 5중 적층 기술을 알리기 위해 ‘QD-OLED 펜타 탠덤’ 브랜드를 론칭(사진)했다고 12일 밝혔다.

삼성디스플레이는 QD-OLED 패널의 광원인 청색 OLED 적층 구조를 지난해부터 기존 4층에서 5층으로 높이며 고화질·고효율·고휘도 QD-OLED를 완성했다.

이 기술의 가치를 알리기 위해 ‘QD-OLED 펜타 탠덤’라는 브랜드를 만들고 상표 등록을 마쳤다. ‘펜타’는 그리스어로 숫자 ‘5’를 의미한다.

청색 OLED 적층 수가 늘어나면 광효율이 높아져 같은 전력으로 더 높은 밝기를 달성하거나 더 적은 전력으로 같은 밝기를 낼 수 있다. 네 사람이 지던 짐을 다섯 명이 나눠 들면 더 오래, 더 무거운 짐을 들 수 있는 이치와 같다.

펜타 탠덤은 4층 구조였던 전년 QD-OLED 대비 발광 효율은 1.3배 높고 수명은 2배 더 길다. 그 결과 펜타 탠덤 기술이 적용된 제품의 최대 화면밝기는 TV용과 모니터용 각각 OPR(화면을 구성하는 전체 픽셀 중 작동하는 픽셀의 비율) 3% 기준 4500니트, 1300니트로 업계 최고 수준을 달성했다.

