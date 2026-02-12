친환경 브랜드 ‘렛제로’ 내세워 상반기 출시

[헤럴드경제=박혜원 기자] LG화학이 주방가전 전문기업 휴롬과 친환경 주방가전 소재 공동 개발에 나선다.

11일 LG화학은 여의도 LG트윈타워에서 이수민 휴롬 마케팅본부장, 김스티븐 LG화학 ABS사업부장 전무 등이 참석한 가운데 PCR ABS(고부가 합성수지) 개발을 통한 친환경 글로벌 파트너쉽 강화’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

LG화학이 개발한 PCR ABS는 기존 ABS 제품과 동등한 내충격성·내열성·가공성을 구현했다. 또 재활용 소재로는 세계 최초로 화이트 컬러 구현에 성공, 디자인이 중요한 주방가전 제품에 폭넓은 적용이 가능하다.

LG화학이 기계적 재활용 기반의 PCR ABS 소재를 공급하면 휴롬은 이를 착즙기 하우징 등 주요 주방가전에 적용한다.

PCR ABS가 적용된 착즙기는 상반기 출시될 예정으로 LG화학의 친환경 소재 브랜드 ‘렛제로(LETZero)’가 적용되어 출시된다.

양사는 이번 협약을 시작으로 친환경 소재 적용 제품을 공동 기획, 이를 기반으로 친환경 마케팅 활동도 함께 전개한다.

국내 재활용 원료 사용 의무가 강화되며 최근 가전 · 소비재 업계를 중심으로 탄소 저감과 친환경 소재가 핵심 요소로 부상하고 있다.

이수민 휴롬 마케팅본부장은 “LG화학과 손잡고 지속 가능한 건강 가치를 실천할 수 있도록 친환경 소재를 활용한 다양한 상품 라인업을 확대할 것” 이라고 말했다.

김스티븐 LG화학 ABS사업부장 전무는 “LG화학은 PCR ABS를 비롯한 친환경 ABS를 지속 확대하고 차별화된 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.