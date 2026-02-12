‘엄선된 최상위 호텔 그룹’ 포함 서비스·상품, 레스토랑 좋은 평가

[헤럴드경제=강승연 기자] 서울신라호텔이 세계적인 럭셔리 여행 평가 전문지 ‘포브스 트래블 가이드’에서 국내 호텔 최초이자 유일하게 8년 연속 5성 호텔로 선정됐다.

포브스 트래블 가이드는 11일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 ‘2026 포브스 트래블 가이드’를 공식 발표하면서 서울신라호텔을 5성 호텔로 선정했다. 2019년부터 8년 연속 5성 호텔 선정이다.

특히 올해는 5성 중에서도 ‘엄선된 최상위 호텔 그룹(Exclusive Group)’으로 공인받았다. 이달 모나코에서 개최되는 연간 포브스 써밋에도 국내 최초이자 유일하게 ‘글로벌 대표 호텔(International Delegate)’로 초청됐다. 글로벌 대표 호텔은 전 세계 51개 호텔밖에 없다.

5성 선정 배경은 고객별 맞춤형 서비스와 우수한 레스토랑이다. 체크인부터 체크아웃까지 자연스럽게 이어지는 릴레이 고객 서비스와 진정성 있고 배려 깊은 응대가 좋은 평가를 받았다. 고객의 요청에 따라 맞춤형으로 정비하는 객실도 강점이다.

고객의 라이프스타일을 반영한 상품 구성에도 힘쓰고 있다. 프로포즈, 결혼 기념일, 태교, 효도 여행 등 고객 생애주기에 맞춘 다양한 기념 패키지를 운영하고 있다. 각 이벤트에 맞춘 한정판 선물도 증정한다.

레스토랑에 대한 호평도 이어졌다. 고객 응대와 제철 식재료, 메뉴 품질이 좋은 평가를 받았다. 서울신라호텔은 올데이 다이닝 레스토랑 1개(더 파크뷰), 바&라운지 1개(더 라이브러리), 파인 다이닝 레스토랑 4개(라연·콘티넨탈·아리아께·팔선) 등 다양한 레스토랑을 운영하고 있다. 파인 다이닝 레스토랑 4곳은 세계적 미식 가이드 ‘라 리스트’에도 등재됐다.

직접 농장에서 재료의 씨를 뿌리고 재배, 수확하는 ‘팜투테이블(Farm To Table)’ 방식으로 갓 수확한 가장 신선한 식재료를 고객에 제공하는 등 최상의 품질 및 셰프의 철학을 전달하기 위해 끊임없이 연구하고 있다.

한편 포브스 트래블 가이드는 호텔∙레스토랑∙스파의 등급을 선정해 발표하는 세계적 권위의 평가 기관이다. 1958년에 시작해 올해로 68주년을 맞이했다. 세계적으로 적용하고 있는 5성 호텔 시스템의 시초로 알려져 있다.

서울신라호텔은 한국이 처음 평가 대상에 포함된 지난 2017년 4성 호텔로 선정됐다. 2019년 국내 호텔로는 유일하게 5성으로 상향 평가됐으며 올해까지 8년 연속 5성을 유지하고 있다.