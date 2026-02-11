[헤럴드경제=나은정 기자] 세계적인 관광지인 태국 푸껫의 한 의류 매장에서 한국인으로 추정되는 여성 2명이 수영복을 훔쳐 달아나는 사건이 발생해 현지 경찰이 수사에 나섰다.

10일(현지시간) 태국 매체 더타이거 등에 따르면 전날 의류 매장에 방문한 여성 2명이 수영복을 구경하면서 직원의 시선을 분산시키는 수법으로 물건을 빼돌렸다.

이들은 사건 당일 낮 매장을 처음 방문해 여러 벌의 수영복을 입어본 뒤 “가격이 비싸다”며 구매하지 않고 돌아갔다.

두 사람은 약 30분 뒤 다시 매장을 찾았다. 이 때 한 명은 탈의실에서 직원에게 추가 사이즈를 요청하는 등 시간을 끌었고, 그 사이 다른 한 명은 매장을 둘러보다가 진열대 아래 보관함에 있던 수영복을 꺼내 가방에 넣었다.

이후 이들은 “마음에 드는 제품이 없다”는 취지로 말하며 아무 일 없다는 듯 매장을 빠져나갔다.

직원은 두 사람이 떠난 뒤 재고를 확인하던 중 수영복 한 벌이 사라진 사실을 알아챘다. 매장 내 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인한 결과, 한 여성이 직원의 동태를 살피며 수영복을 가방에 넣는 장면이 고스란히 담겨 있었다. 해당 여성은 범행 후 거울을 보며 태연한 모습을 보인 것으로 전해졌다.

도난당한 수영복은 콜롬비아에서 수입한 제품으로, 일반 제품보다 가격대가 높은 것으로 알려졌다. 매장 측은 “첫 방문 당시 재고를 꺼내 보여줬는데 그 때 물건 위치를 확인해서 범행한 것으로 보인다”고 밝혔다.

상점 주인은 추가 피해를 막기 위해 CCTV 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 공개하고 경찰에 신고했다. 현지 경찰은 공개된 영상 등을 토대로 용의자들의 신원을 확인하고 행방을 추적 중이다.