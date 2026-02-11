82.25점 기록하며 예선 6위 통과 13일 3시30분 결선 무대서 메달 도전

[헤럴드경제=정주원 기자] ‘고교 스노보더’ 최가온이 무난하게 결선 티켓을 거머쥐며 금메달을 향한 도전을 이어나간다.

최가온은 11일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 하프파이프 예선에서 82.25점을 받아 전체 24명 중 6위로 상위 12명에게 주어지는 결선 진출권을 확보했다. 결선은 한국시간 13일 오전 3시30분 같은 경기장에서 열린다.

하프파이프는 반원통형 슬로프를 오르내리며 공중 연기의 높이와 회전 수·기술 난도·완성도를 종합 채점하는 종목이다. 예선은 2차 시기 중 더 높은 점수를 반영한다.

9번째 순서로 나선 최가온은 1차 시기에서 스위치 백사이드 세븐을 시작으로 연속 점프를 깔끔하게 연결했다. 특히 높은 체공 시간과 안정적인 착지가 돋보였다. 최대 4m가 넘는 도약을 선보이며 경쟁 선수들과 비교해도 밀리지 않는 높이를 과시했다. 주특기인 백플립 계열 기술 역시 완성도 있게 구사하며 82.25점을 확보했다.

2차 시기에서는 난도를 끌어올렸다. 최대 도약을 4.2m까지 높이며 3바퀴 회전을 시도하는 등 공격적인 구성으로 점수 상향을 노렸지만 점프 착지에서 균형을 잃으며 넘어졌다. 결국 1차 점수가 최종 예선 성적으로 남았다. 착지 실수가 없었다면 고득점이 예상되던 상황이라 더욱 아쉬움이 남았다.

이번 시즌 상승세는 뚜렷하다. 최가온은 2023년 세계적인 익스트림 스포츠 이벤트 X게임에서 최연소 우승을 차지하며 세계 무대에 이름을 알렸다. 2025-2026시즌 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서도 3승을 거두며 랭킹 1위를 달리고 있다. 지난해 허리 부상으로 1년 가까이 재활에 매달렸지만 완벽히 복귀했다는 평가다.

예선 1위는 90.25점을 받은 클로이 김이었다. 평창과 베이징에서 2연패를 달성한 그는 이번 대회 3연패에 도전한다. 최대 3바퀴 회전과 맥 트위스트 등 고난도 기술을 완성하며 출전 선수 중 유일하게 90점대를 기록했다. 다만 2차 시기에서는 착지 실수 후 무리하지 않고 마지막 도약은 하지 않으며 체력을 아꼈다.

최가온과 클로이 김의 대결 구도는 이번 결선의 최대 관전 요소다. 클로이 김이 안정적인 고난도 기술 완성도에서 강점을 보인다면, 최가온은 폭발적인 체공 시간과 백플립 기반의 역동적인 라인이 강점으로 꼽힌다. 예선 결과는 결선에 반영되지 않고, 결선은 3차 시기 중 높은 점수 두 개를 합산해 순위를 가리기에 충분히 뒤집을 여지가 있다.

한편 함께 출전한 이나윤은 1차 시기에서 35점을 받은 뒤 무릎 통증으로 2차 시기를 포기해 예선 22위로 탈락했다.