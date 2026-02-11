[헤럴드경제=나은정 기자] 쿠팡에서 화장지 1800롤이 2만원대에 판매되는 해프닝이 발생해 주문이 몰리는 소동이 벌어졌다.

11일 오후 1시쯤 쿠팡에는 ‘깨끗한나라 순수 시그니처 천연펄프 3겹 고급롤 화장지(27m·30개입)’ 60팩이 2만8000원대에 올라왔다. 한 팩당 30롤이 들어 있어 총 1800롤이 든 구성으로, 롤당 가격은 약 16원꼴이었다.

비정상적인 가격에 놀란 이용자들이 “정말 1800롤이 배송되는 게 맞느냐”, “30개입 60팩이 맞느냐”, “1800롤이 확실하냐”는 문의를 잇달아 남겼으나, 쿠팡의 인공지능(AI) 상담봇이 “30개입 60팩, 총 1800롤이 맞다”고 공개 답변을 달면서 혼란이 더욱 커졌다.

이 같은 ‘초특가’ 소식은 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 확산됐고, 쿠팡에는 삽시간에 주문이 급증하는 소동이 벌어졌다.

쿠팡 측은 뒤늦게 수량 표기 오류를 확인하고 이날 오후 5시 30분쯤 구매 고객들에게 “주문하신 상품은 수량 표기 오류로 부득이하게 취소될 예정”이라며 사과 문자를 발송했다. 쿠팡은 주문 취소로 인한 불편을 겪은 구매자들에게 쿠팡 캐시 5000원을 지급하기로 했다.

오노출로 접수된 주문량은 아직 정확하게 파악되지 않았다.