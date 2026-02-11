[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국도로공사는 설 명절을 맞아 전국 취약계층에게 총 1억2000만원 상당의 물품을 기부하고 다양한 봉사활동을 전개한다고 11일 밝혔다.

전국 복지시설과 아동·독거노인 등을 대상으로 간편 보양식과 생필품, 온누리상품권 등을 지원하는 한편, 복지시설 위문과 사랑의 밑반찬 배달 등 임직원 참여 봉사활동도 함께 진행할 예정이다.

이날에는 김천시장애인종합복지관에서 김천지역 취약계층 400가구에 간편 보양식과 간식 세트를 전달했다.

공사는 2014년 김천혁신도시 이전 후 매년 설·추석 명절마다 중소기업 우수제품으로 구성된 식품 등을 기부하며, 중소기업과 지역사회와의 상생을 지속적으로 실천하고 있다.

오훈교 한국도로공사 홍보처장은 “설 명절을 맞아 취약계층 이웃들에게 따듯한 마음을 전할 수 있어 뜻 깊다”며 “앞으로도 ESG 경영과 연계한 사회공헌 활동을 확대해 지역사회와 중소기업이 함께 성장할 수 있는 기반을 넓혀가겠다”고 말했다.