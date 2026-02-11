[헤럴드경제 = 서병기선임기자]가수 우즈(WOODZ, 조승연)가 선공개 타이틀곡 ‘CINEMA’(시네마)의 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 높였다.

소속사 EDAM엔터테인먼트는 11일 0시 우즈 공식 SNS 채널을 통해 우즈 첫 정규 앨범 ‘Archive. 1’(아카이브. 1)의 선공개 타이틀곡 ‘CINEMA’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

공개된 티저는 지난 추억이 담긴 듯한 캠코더를 한 손에 쥔 채 영화관에 홀로 앉아 있는 남성의 모습으로 시작된다. 이어 여성의 목소리로 “Do you remember”라는 나레이션이 흘러나오고, 웅장한 밴드 사운드와 함께 두 연인이 함께했던 지난날의 기억들이 차례로 펼쳐진다. 행복했던 순간부터 다투던 장면까지 이별 후 지난 기억을 되돌아보는 시선이 담기며 짧은 영상임에도 깊은 여운을 남긴다.

특히 곡 제목 ‘CINEMA’에 걸맞은 감각적인 영상미와 색감은 마치 한 편의 영화를 보는 듯한 분위기를 완성하며, 뮤직비디오 본편과 완곡에 대한 궁금증을 불러일으킨다. 짧은 티저 영상 속 등장한 우즈의 섬세하면서도 폭발적인 음색은 신곡에 대한 기대감을 한층 끌어올린다.

선공개 타이틀곡 ‘CINEMA’는 지난해 개최된 우즈의 단독 콘서트에서 선공개 무대로 선보이며 팬들의 뜨거운 호응을 얻은 화제의 곡이다. 중독적인 후렴구 멜로디와 우즈의 애절하면서도 힘 있는 고음, 한 편의 영화를 상영하는 듯한 서정적인 가사가 매력적인 트랙이다.

한편, 우즈의 선공개곡 ‘CINEMA’와 ‘Bloodline’은 오는 2월 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개되며, 첫 정규 앨범 ‘Archive. 1’은 3월 4일 발매된다.