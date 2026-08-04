‘표류’(漂流)라고 하면 무슨 생각이 드는가? 일단 나는 무섭다는 생각부터 든다. 파도에 내 생명을 맡기는 것 아닌가? 하지만 그런 절체절명(絕體絕命)의 위기 상황에서 인간은 새로운 걸 느끼고 본다. 원치않은 신세계와 조우한 경험은 그 자체로 소중하다.

톰 행크스가 열연한 영화 ‘캐스트 어웨이’(2001)는 페덱스 직원인 척 놀랜드(톰 행크스)가 무인도에 표류되어서 구조되기까지의 과정을 그린 사실상의 1인극이다. 배구공을 ‘윌슨’이라 부르며 유일한 친구로 삼고 피나는 적응 훈련 끝에 뗏목을 만들어 4년만에 탈출할 수 있었던 것은 약혼녀 켈리(헬렌 헌트)를 만날 수 있을 것이라는 ‘희망’을 끝까지 포기하지 않았기 때문이다.

간혹 요트로 세계 일주를 한 사람이 TV에 나오면 표류의 경험을 이야기 할 때가 가장 인상 깊게 남는다. 이런 경험은 아무나 할 수 있는 게 아니다.

표류의 경험과 역사

2024년 에미상 18관왕을 차지한 드라마 ‘쇼군’은 도요토미 히데요시 사후 5대로(五大老)의 권력 싸움이 치열했던 1600년 난세의 일본에서 도쿠가와 이야스를 연상시키는 ‘요시이 토라나가’(사나다 히로유키)가 적들에 맞서 악전고투를 이어가던 어느 날, 운명의 소용돌이를 몰고 올 유럽 선박 한 척이 작은 어촌마을에 표류하는 것으로 시작된다.

이 배의 항해사 존 블랙손(미우라 안진)은 영국인 항해사다. 그는 토라나가를 도와서 일본 내 대로들의 싸움 흐름을 바꾸는데 기여하는데, 그렇게 행동하는 주된 목적은 포르투갈과 싸우기 위해 자신의 배와 선원을 돌려받기 위해서다. 물론 더 큰 목적은 토라나가의 신뢰를 받으며 자신의 통역으로 붙은 토다 마리코(안나 사와이)와 사랑에 빠지게 되기 때문이기도 하지만.

17세기에도 포르투갈과 네덜란드는 포교와 통상을 위해 동아시아는 물론 나가사키와 나가사키의 초입에 있는 섬 히라도에까지 들어왔다.

도쿠가와 막부가 1637년 일본 규슈의 시마바라에서 기리스탄(당시 가톨릭) 신자들이 일으킨 대규모 민란을 처참하게 진압한 이후 막부의 기독교 탄압정책은 더욱 강화됐다. 나가사키의 히라도와 데지마에 있던 포르투갈인은 모두 추방되었고, 비어있던 데지마에는 네덜란드 상인들이 입주했다.

네덜란드는 가톨릭 국가인 포르투갈과 스페인과는 달리, 종교적인 색채를 내세우지 않고 통상에 전념하겠다는 자세를 보여 나가사키의 인공섬인 데지마에 체류하며 물건을 팔 수 있었다. 이 곳은 무역 통상 경로일 뿐만 아니라 일명 ‘난학(蘭学)’이라 불리는 서양학문을 접하는 통로가 되었다.

이 때를 전후해서 포르투갈과 네덜란드인들은 명나라나 나가사키항을 향하다 제주도 부근에서 표류되면서 조선에 표착하기도 했다.

정유재란때는 명나라군 내에 파랑국(포르투갈) 흑인용병 4명이 참전했다. 1604년 선조 37년에는 주앙 멘데스라는 포르투갈인이 태풍을 만나 조선에 들어오기도 했다. 경남 통영시 산양읍 삼덕항과 포르투갈 리스본시에는 주앙멘데스 기념조형물이 각각 설치돼 있다.

이어 1627년(인조 5년)에는 선원인 벨테브레이(박연) 일행, 1653년(효종 4년)에는 헨드릭 하멜 등 네덜란드인이 나가사키로 가는 중 표류하다 제주도에 표착했다. 하멜이 왔을 때는 벨테브레이가 통역을 맡기도 했다.

서양인 뿐만 아니라 조선인도 표류가 적지 않았다. 다만 기록이 없을 뿐이다. 조선시대는 선박 기술이 낙후돼 강풍이 불면 표류될 가능성이 높다. 그 중에서도 기록이 잘돼있는 최부의 ‘표해록’, 하멜의 ‘하멜표류기’, 문순득의 ‘표해시말’이 ‘조선 3대 표류기’로 거론된다.

‘표해록’은 조선 성종 19년(1488년)에 최부가 제주도의 추쇄경차관으로 근무하다 나주로 가던 중 태풍을 만나 표류하다 명나라로 들어가 6개월간 보고 들은 것을 쓴 기행문이다. 이 중에서도 특히 문순득(1777~1847)의 표류기는 ‘표류의 교과서’ 같은 내용을 담고 있어, 널리 알려질 필요가 있다.

조선 홍어장수 문순득의 파란만장 표류기

지난 7월 19일 방송된 KBS1 ‘역사스페셜-시간여행자’ 30회에서는 19세기 동아시아의 바다를 가로지른 조선의 평범한 홍어 장수인 문순득의 파란만장한 신세계 표류기를 다룬 바 있다.

문순득은 조선 정조와 순조때 전남광주특별시 신안군의 우이도(牛耳島)에 살면서 호남 내륙 지방에 홍어를 팔던 상인이었다. 흑산도는 홍도, 영산도 등을 거느린 흑산군도다. 가장 큰 섬은 대흑산도이고 소의 귀를 닮은 우이도는 소흑산도다. 목포에서 우이도까지는 배로 3시간여 걸린다.

흑산도를 중심으로 잡히는 홍어 외에도 조기가 계절풍과 난류를 타고 서해 남쪽에서 영광 법성포, 인천 연평도로 올라와 어민들을 바쁘게 한다. 제사상에 올리는 ‘조기’(助氣)는 민어과에 속하는 물고기로 이름에서 알 수 있듯이 사람의 기운을 돋워준다는 뜻을 가지고 있다. 겨우내 먹을 것이 부족했던 당시 사람들에게 봄이 되면 조기로 영양을 보충하는 게 우리의 전통이었다. 조기는 머릿속에 2개의 돌이 있어 ‘석수어’(石首魚)로도 불린다.

문순득은 홍어를 팔기 위해 나주의 영산포까지 올라오기도 했다. 흑산도산 홍어는 영산강을 따라 올라오면 시간이 지나면서 자연 발효되어 톡 쏘는 맛이 난다. 지금도 나주시 영산동 선창가 부근 영산포 홍어거리(남도 음식거리)에는 30여곳의 홍어전문점이 있다. 요즘은 흑산도 홍어보다 싼 칠레산 홍어가 많지만 맛은 역시 흑산도 산이 좋다. 정약전의 ‘자산어보’에도 나주 사람들이 삭힌 홍어를 즐겨 먹었다는 기록이 전해진다.

1801년 12월, 25살이던 홍어장수 문순득은 장사를 위해 항해를 떠났다가 풍랑을 만나 무려 3년 2개월이라는 긴 시간 동안 류큐 왕국(오키나와) →스페인령 필리핀(여송) 루손섬 →포르투갈령 마카오 →청나라 광둥성을 거쳐 우이도로 돌아왔다. 청나라 광둥에서는 난징→베이징→의주를 걸어서 우이도까지 왔다. 우이도에서 유배생활을 하던 정약전은 문순득에게 보고 겪은 바를 듣고 쓴 게 ‘표해시말’(漂海始末)이다.

‘표해시말’은 특유의 비상한 머리와 외향성으로 표류 도중 접한 모든 사실과 정보를 조선에 전하며 조선 실학에도 영향을 주었고, 통역으로도 활동했다.

“닻을 풀고 다시 흑산도를 향했는데, 변도에 이르러 갑자기 서북에서 일어난 큰 바람을 만나 키자루가 꺾이고 돛은 펼 수가 없어 돛대를 고물에 묶어 키로 쓰고 가는대로 내맡겼다.”

‘표해시말’은 문순득의 표류기지만 생태학자이자 어류학자이며 실학자인 정약전이 듣고 쓴 책이어서 더욱 자세하고 견문을 넓힐 수 있는 글이 될 수 있었다.

죽은 줄 알고 있었던 문순득이 살아 돌아온 모습을 정약전은 유심히 지켜봤다. 정약전은 문순득의 파란만장한 이야기를 흘려듣지 않고 한 자 한 자 받아 적기 시작해 ‘표해시말’을 완성한다.

1800년 6월 정조가 애매한 사인으로 승하하면서 정약용 가문은 내리막길을 걷는다. 1801년(순조 1년) 천주교 박해사건인 신유사옥으로 순교자만 140여명에 이르렀다.

신병주 건국대 사학과 교수는 “정조 사후 영조왕비였던 대왕대비 정순왕후의 수렴청정과 집권세력인 노론 벽파(정조의 사도세자 재평가와 개혁 정책에 반대)가 남인이 중심이 된 시파(정조 탕평정책을 지지)를 정치적으로 숙청할 명분을 찾고 있었고, 시파에서 천주교 수용 세력이 많았다”고 말했다.

천주교를 ‘사학’으로 규정해 전국적 체포·처형이 전개되었고 정약용 3형제중 정약종은 이 때 순교했다. 그 이후 정약전은 흑산도, 정약용은 강진으로 각각 유배된다.

‘표류인’ 문순득이 남긴 가치

문순득 일행이 표류 끝에 당도한 첫 번째 장소는 류큐 왕국이었다. 현재는 오키나와인 류큐는 일본에 복속되기 전까지는 중계무역으로 잘살던 독립 국가였다. ‘표해시말’에는 문순득이 8개월간 체류하며 봤던 류큐의 풍습부터 지금은 거의 쓰이지 않는 류큐 고어까지 자세히 기록되어 있다. 당시에는 우리보다 앞선 류큐의 선박 종류와 제조기술 등에 관해 기술하기도 했다. “류큐의 큰 배는 높이가 가히 3장(약 9m)을 웃돌고, 앞은 좁고 뒤쪽은 넓다.”(표해시말)

문순득 등 6명의 일행은 류큐왕국의 중심인 슈리성이 있는 나하시의 객관에서 편히 지낼 수 있게 음식과 의복 등의 물품을 지급받았다.

1802년 11월, 고향으로 돌아가기 위해 청나라행 조공선에 탔던 문순득 일행은 또 한 번 풍랑을 만나 10여일만에 여송국(필리핀)에 도착했다. 한자문화권이 아닌데다 조선과 전혀 외교 관계가 없던 낯선 세계라 당황할 수밖에 없었다.

필리핀은 당시 스페인 지배 하에 있어 서양 문화가 들어와 있었다. 서구식 마차와 거대하고 이국적인 건축물인 천주교 성바오르 성당은 단번에 그의 시선을 사로잡았다.

‘표해시말’과 2023년에 발견된 또 다른 필사본 ‘표류인 문순득 일기’에는 여송국의 성당에 많은 사람들이 모이는 생경한 문화와 아기가 태어나면 성당에 데려가 세례를 받는 풍습이 상세하게 담겨있다. 이 이야기는 천주교인 정약전에게는 큰 관심이 갈만한 내용이다.

황면(黃綿)으로 천을 짜 옷을 만들고, 닭싸움을 즐겨 은으로 뒷발톱을 만들고 이기지 못하면 주인이 그 은을 바친다는 내용도 있었다.

문순득 일행은 외교관계가 없는 필리핀에서 9개월간 체류하며 현지 공동체에 녹아들어 혼자 살아야 했다. 면사를 사 끈으로 꼬아 팔면 담뱃값과 술값을 벌 수 있었다. 돈을 벌어 뱃삯을 마련한 후 광둥성으로 가기 위해 배를 타고 관문인 오문(마카오)에 도착했다. 문순득 일행은 마카오에서 4개월간 머무르며 중국의 물건이 포르투갈 상인을 통해 유럽으로 들어가는 것을 목격했다.

“땅은 좁고 사람은 많아 집 위에도 집을 올리고 있다. 여송인과 붉은 머리털의 서양인 수만호가 살고 있다. 동서양 문화의 교차지다.”

순조때 제주도에 이국인 5명이 표착한 적이 있는데, 말이 안통해 어느 나라 사람인지도 모르고 있었다. 이때 문순득이 여송국(필리핀)에서 그들의 방언을 기록하여 가지고 온 것이 있어, 이 방언으로 문답해 마침내 그들을 본국으로 송환할 수 있었다. 문순득은 통역사 역할까지 한 것이다.

신병주 교수는 “조선은 바다에 나가는 걸 통제하는 해금(海禁) 정책을 썼다. 조선이 해외에 알려지는 것도 금기시하는 분위기였다”면서 “이런 닫힌 세상에서 조선 남자 문순득은 열린 세상을 목격했다. 마카오에서 다른 언어를 사용하는 사람들끼리 다양한 은화로 물건을 신속하게 거래하는 걸 봤는데, 이는 정약전, 약용에게도 이어졌다. 실학자 정약용은 조선의 화폐제도 개혁을 역설했다. 조선은 상평통보 한가지 단위밖에 없어 거래의 다양성이 떨어졌다”고 말했다.

이런 내용은 정약용이 유배지 강진에서 쓴 ‘경세유표’에도 문순득의 이름을 등장시키며 상세하게 기술돼 있다. 정약용의 제자인 이강회는 문순득의 경험을 토대로 선박에 대한 기록을 정리한 책 ‘운곡선설’(雲谷船說)을 쓰기도 했다.

풍랑에 휩싸이며 표류했던 문순득이 새로운 세상을 경험한 것, 그리고 그 내용이 상세하게 적힌 표류기 ‘표해시말’은 K-콘텐츠의 열풍이 부는 지금, 교류와 상호 이해라는 열린 사회의 큰 밑거름이라는 가치로 발전시킬만하다.