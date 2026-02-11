병·의원 698곳, 약국 389곳 운영 보건소 순차 진료·심야약국 개방

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시와 5개 구·군은 설 연휴 기간인 14일부터 18일까지 응급진료상황실 운영을 통해 병·의원과 약국, 응급의료기관 이용을 안내하는 등 비상진료체계를 가동한다.

응급·재난 상황에 대비해 응급의료기관별 1대1 전담책임관을 지정해 현장 상황을 관리하며, 응급의료기관 7개소와 응급의료시설 5개소는 평소와 동일하게 24시간 응급진료를 제공한다.

설 연휴 동안 문 여는 병·의원 698개소와 약국 389개소로 지정해 기관별 지정 날짜에 분산 운영한다. 이를 통해 설 당일에도 일부 병·의원이 운영돼 진료를 받을 수 있도록 하는 한편 의약품 구입에도 불편이 없도록 지원한다.

연휴 중 응급실을 비롯해 문 여는 병·의원 및 약국 정보는 ▷응급의료포털(www.e-gen.or.kr) ▷울산시 및 구·군 누리집 ▷응급똑똑 앱(App) ▷119구급상황관리센터 ▷120 해울이콜센터 ▷129 보건복지콜센터 등을 통하면 된다.

경증 환자의 의료 접근성 강화를 위해 보건소 진료도 병행한다. 16일~17일에는 남구보건소, 18일에는 중구보건소가 오전 9시부터 오후 6시까지 일반 외래 진료를 진행한다.

경증 소아 환자 발생에 대비해 달빛어린이병원 3개소와 공공심야약국 4개소도 운영한다.