[헤럴드경제=조용직 기자] 문화체육관광부 김대현 제2차관은 11일 국립현대미술관 서울관에서 ‘프로축구 성장 위원회’를 열고, 프로축구의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 주요 현안과 중장기 발전 과제를 논의했다.

이번 위원회는 최근 관중 증가와 리그 외형 확대 등 가시적 성과에도 불구하고 경기장 환경 개선과 심판 공정성 강화 등 구조적 과제가 제기됨에 따라 마련한 자리다. 문체부, 대한축구협회, 한국프로축구연맹(K리그), 스포츠산업 및 경기 운영 분야 민간 전문가 등이 참석했다.

이번 회의에서는 K리그 산업 경쟁력 강화 및 수익 구조 개선, 유소년 선수 육성과 경기장 환경 개선 등 기반 확충, 심판 역량 강화 및 판정 기술 고도화, 리그 운영의 효율성과 공정성 제고 등 프로축구 성장 방안을 마련하기 위한 세부 논의 주제를 공유했다.

김대현 차관은 “프로축구는 국민 여가문화의 중요한 축이자, 지역경제와 스포츠산업 전반으로 확장되는 핵심 분야”라며 “이번 위원회는 단순히 의견을 수렴하는 데 그치지 않고, 실질적인 개선 과제를 도출할 것”이라고 밝혔다.