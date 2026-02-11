하동복합·고양창릉열병합에 공급 2029년 12월 상업운전 예정 국내 수요 증가 적극 대응 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산에너빌리티는 창원 본사에서 한국남부발전과 380㎿(메가와트)급 가스터빈 3기 공급에 대한 서명식을 진행했다고 11일 밝혔다.

이날 서명식에는 손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장, 서성재 한국남부발전 기술안전부사장 등 양사 관계자들이 참석했다.

이번 계약으로 두산에너빌리티는 한국남부발전이 추진하는 발전소 2곳에 가스터빈 3기를 공급한다. 경상남도 하동군에 1000㎿급으로 조성되는 하동복합발전소에 가스터빈 2기, 경기도 고양시에 500㎿급으로 들어서는 고양창릉열병합발전소에 가스터빈 1기를 공급한다. 발전기와 부속설비도 각각 납품할 예정이다. 두 발전소 모두 2029년 12월 상업운전을 목표로 추진된다.

두산에너빌리티는 한국남부발전과 국내 가스터빈 산업 활성화를 위해 긴밀히 협력하고 있다. 양사는 2018년부터 7F급(터빈 입구 온도 약 1300~1400℃인 모델) 가스터빈 고온부품 개발 사업을 공동 수행하며 핵심 기술 국산화를 추진했다. 그 결과 7F 터빈·연소기·로터 등 주요 부품을 국산화했고, 지난해 부산빛드림발전소에서 시운전에 성공해 현재 상업운전하고 있다.

국내 가스터빈 기술력을 해외에 알리는 데도 협력하고 있다. 글로벌 가스터빈 서비스 시장 진출을 위해 지난해 미국에서 열린 세계 최대 가스터빈 사용자 컨퍼런스에서 양사 공동 발표를 진행했다.

두산에너빌리티는 자체 개발 모델 양산 이전에 입찰∙계약된 석탄발전소 대체 발전소용 가스터빈 4기를 제외한 모든 국내 복합발전소에 필요한 가스터빈에 대해 공급 계약을 했거나 공급을 추진중이다. 향후 생산 역량을 확대해 국내 수요 증가에 적극 대응할 계획이다.

손승우 파워서비스BG장은 “한국남부발전은 이번 계약 포함 그 동안 총 4기의 가스터빈 구매계약을 체결하며 국산 가스터빈 확산과 국내 생태계 조성에 중요한 역할을 해왔다”고 말했다. 이어 “두산은 엄격한 품질과 일정 준수로 이번 프로젝트를 성공적으로 수행하고, 앞으로도 국내 시장에 경쟁력 있는 가스터빈을 적극 공급할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.