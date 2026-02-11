[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 11일 산격청사 대강당에서 대구시 홍성주 경제부시장의 퇴임식을 개최했다.

이날 퇴임식에는 대구시 공직자 등 200여 명이 참석해 지난 30여 년간 대구시 발전에 기여해 온 홍 부시장의 공로를 기리고 새로운 출발을 응원했다.

퇴임식은 ▲식전공연 ▲약력 소개 ▲공로패 수여 ▲환송영상 상영 ▲퇴임인사 ▲격려말씀 ▲기념촬영 ▲환송 순으로 진행됐다. 직원들은 홍 부시장의 퇴임을 축하하는 특별한 영상을 준비했으며 홍 부시장은 직원들과 일일이 악수를 나누며 석별의 정을 나눴다.

홍 부시장은 지방고시 1기에 합격한 후 1996년 공직에 입문해 정책기획관, 수성구 부구청장, 달서구 부구청장, 재난안전실장 등 대구시 요직을 두루 거쳤다.

특히 2025년 4월부터는 경제부시장으로 부임해 지역의 경제정책을 진두지휘했다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “지금 우리는 대구 미래를 바꿀 거대한 시대적 조류를 마주하고 있다”며 “그 거센 물결을 타고 비상할 수 있도록 힘을 모아주시길 당부드리며 저도 한발 뒤에서나마 든든한 조력자로 함께 하겠다”고 말했다.