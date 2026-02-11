45년 데이터와 AI가 빚은 안심 사령부 수원·대구 이중화로 재난에도 빈틈없어 단순 감시 넘어 무인경제 이끄는 핵심축

[헤럴드경제(수원)=최은지 기자] “2층 로비에서 검은색 셔츠를 입고 휴대폰 든 사람 찾아줘.”

관제사가 음성으로 명령을 내리자, 전면 모니터에 곧바로 해당 조건에 맞는 CCTV 영상이 표출됐다.

수동으로 녹화본을 일일이 뒤지던 과거의 방식은 이제 구석기 유물이 됐다. 인공지능(AI)이 스스로 상황을 판단하고 대처하는 ‘지능형 보안’의 심장부, 설 연휴를 앞둔 에스원 수원 보안관제센터의 모습이다.

야구방망이에서 AI로…보안의 패러다임을 바꾸다

45년 전 대한민국에서 보안이란 대문 옆에 세워둔 야구방망이와 자물쇠가 전부였다. 은행원은 교대로 숙직을 서고 경비원은 손전등 하나로 어둠을 헤쳐야 했다. 누군가 밤새 깨어있어도 불안은 가시지 않던 시절이었다.

에스원은 1977년 국내 최초 경비 회사로 등록한 이래, 문과 창문에 센서를 설치하고 침입 즉시 관제센터로 신호가 전송되어 요원이 출동하는 ‘무인보안 시스템’을 선보이며 이 패러다임을 뒤집었다. 1981년 첫 관제 신호가 울린 이후, 명동 귀금속점 1호를 시작으로 금융권과 주거 공간까지 무인보안이 확산됐다.

1990년대 24시간 편의점과 심야 주유소가 전국으로 뿌리내릴 수 있었던 것도, 점주 곁을 24시간 지키는 관제 인프라가 있었기에 가능했다. 우리나라가 새벽 조깅을 즐길 수 있는 안전한 나라가 된 이면에는 관제센터에서 쉬지 않고 신호를 지켜보는 관제사들이 있었다.

250만건 신호를 걸러내는 ‘AI의 두뇌’

수원 보안관제센터 내부로 들어서자 거대한 ‘큐브 화면’이 시선을 압도한다. 화면에는 전국의 출동 차량과 오토바이가 실시간 기호로 표시되는데, 긴급 출동 중인지, 혹은 대원이 식사나 주유 중인지까지 세밀하게 관리된다. 각 지역의 날씨와 연동되어 비가 오면 우산, 눈이 오면 눈사람 기호가 나타나 현장 상황을 실시간으로 공유한다.

이곳에는 월평균 250만 건에 달하는 방대한 관제 신호가 쏟아진다. 이 중 약 78%는 관제 시스템 스스로 실제 상황 발생 여부를 판단해 자동 처리한다. 숙련된 관제사는 AI가 1차적으로 선별한 실제 위급 상황에만 역량을 집중하며 업무 효율을 높인다.

취재 중 경광등 소리가 울렸다. 서울 강서구의 한 무인매장에서 감지된 것이었다. 취객이 퇴장하지 않고 머무르자 AI CCTV가 이상 행동으로 감지했고, 관제사가 영상을 확인하고 출동 지시를 내리기까지는 단 몇 초도 걸리지 않았다. 45년의 관제 기술이 ‘AI가 찾고 사람이 판단하는’ 찰나의 순간으로 압축된 것이다.

9·11 테러의 교훈, ‘보안 공백 0%’에 도전하다

에스원 관제 시스템의 또 다른 축은 ‘연속성’이다. 2001년 9·11 테러 이후 에스원은 업계 최초로 수원과 대구 두 곳에 통합 관제센터를 두고 ‘이중 백업 시스템’을 구축했다. 화재나 지진으로 한 곳이 마비되어도 다른 센터가 즉시 기능을 이어받는다. 실제로 코로나19 당시 대구 센터가 폐쇄됐을 때도 수원 센터가 업무를 완벽히 수용하며 단 1초의 공백도 허용하지 않았다.

관제사의 전문성도 기술만큼이나 견고하다. 현장 출동 경험이 풍부한 인원으로 구성된 140여 명의 관제사가 24시간 3교대로 현장을 지킨다. 관제사 한 명은 3개의 모니터를 통해 상황을 관리하는데, 중앙은 신호 관리, 좌측은 도면과 영상, 우측은 차량 GIS 궤적을 확인한다.

긴박한 상황에서 관제사가 업무 과부하에 걸리면 ‘지원 버튼’을 통해 지휘탑과 중앙탑이 2중, 3중으로 개입한다. 특히 국가 중요 시설이나 금융권 금고는 이상 발생 시 경찰에 즉시 통보하도록 엄격하게 매뉴얼화되어 있다.

‘무인 경제’를 지탱하는 보이지 않는 손

에스원의 AI 기술은 이제 단순 보안을 넘어 일상을 바꾸고 있다. 자체 개발한 지능형 CCTV인 ‘SVMS’는 17종의 알고리즘을 통해 학교 폭력이나 산업 현장의 안전모 미착용 등을 스스로 포착한다. 1990년대 ATM 전용 무인보안으로 자동화 코너 시대를 열었듯, 이제는 AI가 무인 경제의 핵심 인프라 역할을 수행한다.

무인매장 전용 서비스인 ‘안심 24’는 점주가 자리를 비운 사이에도 AI가 난동이나 잔류자를 먼저 감지한다. “출입문 좌측 하단의 버튼을 누르고 퇴실하세요”라는 안내 방송 한 마디에는 45년간 쌓인 관제 노하우가 담겨있다. 최종 판단은 사람의 몫이지만, 자연어 제어가 가능한 ‘AI 에이전트’는 관제사 옆자리에 앉아 상황을 분석하고 대응 방안을 제시하는 든든한 조력자 역할을 하고 있다.

1981년 첫 관제 신호가 울린 이후 45년이 흘렀다. 무인보안에서 스마트 관제로, 다시 AI 관제로 기술이 진화할 때마다 대한민국의 안전 인프라도 더 단단해져 왔다. 모두가 고향을 찾는 설 연휴, 빈집과 매장을 지키기 위해 에스원의 관제센터는 오늘도 불을 밝힌다. 45년 전 사람이 홀로 지키던 그 자리를, 이제는 AI가 나란히 지키며 우리 일상을 보호하고 있다.