[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 정준호 국회의원(광주 북구 갑, 국토교통위원회)은 11일 전남·광주 통합특별시의 문화예술 발전 및 공공기관 이전 방안으로 한국예술종합학교 전남·광주 이전 및 대학원 설치를 제안했다.

정 의원에 따르면 한국예술종합학교는 예술 영재 양성을 위해 1993년 설립된 국립 특수목적 예술교육기관이다. 음악·연극·영상·무용·미술·전통예술 등 6개 원 체제를 통해 뛰어난 예술인들을 배출하며, 예술 교육 분야에서 타의 추종을 불허하는 높은 경쟁력을 보유하고 있다. 그러나 현재 소재지인 서울시 성북구 석관동 캠퍼스 내부에 자리해 있는 조선 왕릉 ‘의릉’ 이 유네스코 세계문화유산에 등재됨에 따라 캠퍼스 이전이 불가피한 상황이다.

한편, 교육부 관할 일반 대학들과 달리 한예종은 문체부 관할 ‘각종 학교’ 로 분류되어 석·박사 학위 과정 개설이 불가능하다. 현행 법상 대학(교)의 명칭을 사용할 수 없으며 대학원은 대학교에서만 설치가 가능하기 때문이다. 이에 한예종은 석·박사 학위 신설을 여러 차례 추진했으나 타 예술대학들의 반대에 부딪혀 번번히 무산된 바 있다.

이에 정 의원은 전남·광주 통합특별시 출범을 앞두고, 한예종의 전남·광주 이전과 대학원 설치를 함께 추진할 것을 제안했다. 한예종 주장대로 해외 유학생 유치를 위한 공식 학위 수여가 가능한 대학원 설립을 추진하는 동시에, 지방 이전을 통해 국가 예술교육의 균형발전과 지역 문화예술 산업 활성화에 기여해야 한다는 취지다.

정 의원은 “수도권에 집중된 문화예술 인프라를 지역으로 분산하여 전남·광주가 대한민국 문화예술의 새로운 중심지로 도약해야 한다.”며 “한예종 전남·광주 이전 및 대학원 설치를 위한 법안을 입법 준비 중으로 재능있는 청년 예술인들이 지역에 모여 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.