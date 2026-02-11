WFM·RFM 개발 목표 53개 기관 연합 데이터-모델-실증 잇는 밸류체인 구축 기업 제조·물류 현장 데이터 학습 추진

[헤럴드경제=차민주 기자] NC AI가 ‘K-피지컬AI 얼라이언스’ 컨소시엄을 구성했다. 해당 컨소시엄은 정보통신기획평가원이 주관하는 ‘피지컬AI 모델 학습을 위한 월드 파운데이션 모델 기술개발’ 과제에 참여한다.

11일 NC AI는 K-피지컬AI 얼라이언스 컨소시엄을 구축했다고 밝혔다. 이 컨소시엄의 목표는 생성형 AI의 한계인 물리적 환각을 극복하고, 로봇이 현실 세계를 이해하는 ‘월드 파운데이션 모델(WFM)’과 ‘로보틱스 파운데이션 모델(RFM)’을 개발하는 것이다.

해당 컨소시엄에는 총 53개 기관이 참여한다. 국내 피지컬AI 기술 기업들과 대학 및 정부출연연 등 15개 기관이 공동 연구기관으로 이름을 올렸다. 이어 호남, 대경, 동남, 전북 등 주요 4대 권역 지방자치단체 포함 38개의 수요기관도 힘을 보탠다.

NC AI는 국내 제조 현장의 데이터를 컨소시엄의 AI 모델과 시뮬레이터에 학습시켜, 한국형 피지컬 AI를 전 세계에서 가장 숙련된 로봇의 두뇌로 만들겠다는 포부를 밝혔다. 이를 통해 국내 기업이 외산 AI에 종속되지 않는 것을 넘어, 우리나라 AI 설루션을 해외로 진출시키겠다는 목표다.

컨소시엄의 주관은 NC AI가 맡는다. NC AI는 엔씨소프트 시절부터 축적한 시뮬레이션 경험과 3D 생성 모델 ‘바르코 3D’ 등 멀티모달 기술 역량에 기반해 컨소시엄을 총괄한다.

RFM 분과에는 로보틱스 및 피지컬 AI 경연 대회인 ‘네비우스 피지컬AI 어워즈’ 1위를 차지한 리얼월드, 엔드투엔드(E2E) AI 로봇 플랫폼으로 물류 공정 자동화 양산에 성공한 씨메스가 참여한다. 리얼월드는 범용 로보틱스 파운데이션 모델을 개발, RFM 분과를 이끈다.

또 엔지니어링 시뮬레이션 기업 펑션베이, 정부출연 연구기관 ETRI, 한국자동차연구원이 참여해 게임 엔진으로 불가능한 가상 학습의 현실 정합성을 구축한다. 이 분과를 이끄는 펑션베이는 다물체 동역학 ‘리커다인’ 기술을 활용해 가상에서 학습한 지능이 현실에서도 작동하도록 하는 ‘심투리얼(Sim2Real)’ 기술의 핵심을 제공한다.

이 밖에도 국내 로보틱스 기업인 레인보우로보틱스가 데이터 수집에 최적화된 이동형 양팔 로봇 플랫폼을 제공한다. 아울러 피지컬AI 데이터 생산 체계를 보유한 컨피그인텔리전스의 휴먼 데이터 팩토리, 문화방송의 영상 아카이브, 엔닷라이트의 생성형 3D 에셋 기술, KETI의 데이터 아키텍쳐 설계·표준화 활동 등을 결합해 고품질 데이터를 공급한다.

국내 석학도 컨소시엄에 참여했다. ▷김승룡 카이스트(KAIST) 교수는 로봇이 장시간 작업을 수행해도 공간 정보를 잊지 않게 하는 3D 메모리 기술로 월드 모델의 기억력을 책임진다. ▷이동준 서울대학교 교수는 로봇 하드웨어에 지능을 이식하는 통합 행동 공간 기술과 조작 작업을 위한 시뮬레이션 기술을 맡는다.

▷강형엽 고려대학교 교수는 AI가 생성한 시나리오의 오류를 잡아내는 자가 검증 기술 ▷이규빈 광주과학기술원(GIST) 교수는 영상만으로 물리량을 추론하는 기술을 지원한다.

개발된 기술은 기업의 현장에 투입해 실증을 진행할 예정이다. 삼성SDS가 운영하는 하이테크 제조 공장의 물류 현장, 씨메스의 이커머스 풀필먼트 센터, 리얼월드의 RFM을 통한 호텔·편의점 등 도심형 서비스, 물류 자동화 현장과 공항의 지능형 운영 및 보안 등이 대표적이다.

더불어 NC AI는 이번 컨소시엄의 차별점으로 40여곳의 수요기관이 기술을 실제 도입하고 검증할 수요처로서 역할하는 것을 꼽았다. 삼성SDS, 롯데이노베이트, 포스코DX, 한화오션 등은 제조·물류 현장의 난제를 피지컬AI로 해결할 것을 기대하고 컨소시엄에 참여했다. 또 전북, 경남, 광주, 대구 등 전국 4대 권역 지자체도 수요기관으로 참여한다.

정부가 추진하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 정예팀으로 참가한 업스테이지도 NC AI 컨소시엄에 수요의향서를 제출한 것으로 전해졌다.

이연수 NC AI 대표는 “이번 컨소시엄은 기업 규모와 지역, 산업의 경계를 허물고 ‘피지컬AI 글로벌 1위’라는 단일 목표를 위해 모인 연합군”이라며 “참여 기업들의 기술력과 산업계의 기대에 부응해 가상과 현실을 잇는 독보적인 AI 기술로 대한민국 산업의 새로운 100년을 여는 초석을 다지겠다”고 했다.