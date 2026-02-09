경찰, 정 전 실장에 증거인멸 혐의 추궁 윤재순 전 총무비서관과 신병처리 검토

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 윤석열 전 대통령의 파면 직후 대통령실 컴퓨터(PC) 1000여대를 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령비서실장을 불러 18시간이 넘는 고강도 조사를 펼쳤다.

9일 취재를 종합하면 정 전 실장은 전날 오전 10시10분께 서울 서대문구 홍제동 경찰청 세검정로 별관에 공용전자기록 손상·대통령기록물관리법 위반·직권남용 등 혐의 피의자 신분으로 출석했다.

이후 정 전 실장은 18시간20분에 걸친 장시간 조사를 마치고 이날 오전 4시30분께 귀가했다.

3대 특검에서 인계된 잔여 사건을 수사 중인 경찰청 특별수사본부(특수본)가 정 전 실장을 소환한 건 이번이 처음이다.

특수본은 정 전 실장을 상대로 PC 초기화 의혹과 관련한 경위와 증거 인멸 의도에 대해 추궁한 것으로 전해졌다.

앞서 특수본은 지난 3일 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 대통령기록물 관리법 위반 등 혐의 피의자로 먼저 조사한 바 있다.

특수본은 정 전 실장에 대한 조사 내용을 함께 검토하고 이들의 신병 처리 방향을 결정한다는 방침이다.

앞서 12·3 비상계엄 사태와 관련해 내란·외환 사건을 수사한 조은석 특별검사팀(내란특검)은 정 전 실장과 윤 전 비서관의 대통령실 PC 초기화 의혹과 관련해 상당 부분 수사를 진행했다. 하지만 대통령기록물 증거 분석이 끝나지 않아 사건을 경찰 국수본에 넘겼다.

당시 내란특검은 수사 과정에서 윤 전 비서관이 당시 총무비서관실 직원들에게 “제철소 용광로에 넣어 PC를 폐기하라”고 지시했다는 진술도 확보했던 것으로 전해졌다.