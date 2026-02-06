X 계정에 “새로운 저점 인내심 갖고 기다려” “은 74달러, 금 4000달러 되면 더 살 것” “앞으로 힘든 시기, 유튜브서 꾸준히 공부해야”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 자산시장이 급락세를 이어가는 가운데, 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’로 알려진 로버트 기요사키가 비트코인 일부를 처분했다고 밝혔다.

기요사키는 6일 엑스(X·옛 트위터) 계정에서 “나는 은이 60달러(온스 당 가격)일 때 매수를 멈췄고, 비트코인은 6000달러일 때, 금은 300달러 일 때부터 사지 않았다”고 적었다.

이어 “나는 비트코인과 금을 일부 팔았다”면서 “양도소득세를 내는 게 싫어서 파는 건 정말 싫다”고 했다.

그러면서 “오늘은 금과 비트코인의 새로운 저점을 인내심을 갖고 기다리고 있다. 그때가 오면 다시 살 것”이라고 했다.

기요사키는 “부자아빠의 교훈은 ‘이익은 살 때 생기는 거지, 팔 때 생기는 게 아니다’”라 “다시 매수를 시작하면 X에 글을 올리겠다”고 했다.

자산 매수 가격에 대해 “나는 은이 74달러, 금이 4000달러가 되면 더 살 것이다. 이더리움은 지금 당장은 충분히 보유하고 있지만 나중이 되면 더 살 것”이라고 구체적으로 제시했다.

기요사키는 “더 큰 문제는 미국의 국가 부채이며, 실제 부채는 38조 달러(5경 5784원)이고 사회보장제도와 의료보험 같은 여러 사회주의 프로그램까지 포함하면 250조 달러(36경 700조원)에 달한다”고도 했다. 이어 “진짜 문제는 연방준비제(Fed), 무능한 지도자들, 그리고 가짜 달러로 우리를 속이는 범죄적인 은행가들”이라며 “앞으로 힘든 시기가 올 거다”라고 했다.

그러면서 “인내심을 갖고 경계하며 유튜브에서 꾸준히 공부하는 것이 오늘날 가장 현명한 재정 습관이 될 수 있다”고 조언했다.