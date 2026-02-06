부산 고신대학교복음병원과 MOU 항공 의료 안전 네트워크 구축

[헤럴드경제=서재근 기자] 이스타항공이 부산 고신대학교복음병원과 ‘항공 의료 안전 네트워크 구축 및 의료 서비스 협력을 위한 업무 협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다.

협약의 주요 내용은 ▷기내 응급 환자 발생 시 실시간 의료 자문 지원 ▷외국인 유치를 위한 의료 관광 상품 공동 프로모션 진행 ▷이스타항공 임직원 대상 의료 서비스 및 기내 응급 처치 교육 제공 등이다.

이번 협약 체결을 통해 이스타항공은 비행 중 기내 응급 환자 발생 시, 지상에 있는 고신대학교복음병원 항공 전문 의료인과 운항 승무원이 무선 등을 통해 실시간으로 소통하며 의료 상담을 받을 수 있다.

아울러 양사는 외국인을 위한 의료 관광 상품을 공동 개발해 이스타항공 승객과 고신대학교복음병원의 환자 유치는 물론, 부산 지역 관광 활성화에도 기여할 계획이다.

이날 협약식은 부산시 서구에 위치한 고신대학교복음병원에서 이스타항공 조중석 대표와 고신대학교복음병원 최종순 병원장 등 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

조중석 이스타항공 대표는 “예기치 못한 기내 응급 상황에서 전문적인 의료 자문을 통해 고객 안전을 더욱 강화하고자 이번 업무 협약을 체결하게 됐다”며 “의료 관광 상품 공동 개발 역시 고객 유치에 긍정적인 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 이스타항공은 현재 ▷오사카 ▷후쿠오카 ▷오키나와 ▷삿포로 ▷구마모토 ▷타이베이 ▷치앙마이 ▷푸꾸옥 ▷알마티 ▷제주 ▷김포 등 11개 부산발 노선을 운영하며 전체 보유 노선의 1/3을 부산발 노선으로 구성하고 있다.