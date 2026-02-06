공항 건설 관련 성산읍 주민간담회 특검 수용 촉구 피켓시위 방문

[헤럴드경제=정석준(제주) 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 제주 방문 이틀째인 6일 당에 제주 제2공항 건설 추진 지원위원회를 설치하겠다고 밝혔다.

장 대표는 이날 서귀포 성산읍사무소에서 열린 제2공항 건설 관련 성산읍 주민간담회에서 “사무총장이 돌아가자마자 추진 지원위를 만들도록 하고, 제주도당위원장이 당연직 부위원장이 될 수 있게 하겠다”며 이같이 약속했다.

그는 “공항 건설 문제는 제주의 새로운 미래를 여는, 신산업 동력을 끌어내는 큰 사업”이라며 “국민의힘 정부에서 시작하고 지난 정부에서 길을 튼 만큼 저희가 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

그러면서 6·3 지방선거와 관련, “제2공항 문제도 탄력을 받아 진행되려면 제주도에서 국민의힘의 힘과 영역이 더 커져야 한다”며 “그 힘의 균형이 제주도를 앞으로 나아가게 하는 추진력이 될 것”이라고 덧붙였다.

정부는 서귀포 성산읍 일대 551만㎡ 부지에 길이 3200ｍ, 폭 45ｍ의 활주로 1본과 계류장, 여객터미널 등을 짓는 제주2공항 사업을 추진하고 있으나 환경 문제 등을 놓고 찬반 의견이 도내에서 갈리고 있다.

장 대표는 “박근혜 정부 때 시작된 논의가 아직도 속도를 못 내고 있다”며 “9월쯤에 아마 환경영향평가가 결과가 나오는 것으로 알고 있는데 신속하게 진행됐으면 좋겠다. 제주의 미래가 달린 이런 현안 사업에 있어서 저는 정략적인, 정치적인 계산은 개입할 여지가 없다”고 강조했다.

한편 장 대표는 간담회에 앞서 제주 표선중앙로 일대에서 당원들이 진행하는 특검 수용 촉구 피켓시위 현장을 방문했다.

장 대표는 “특검법이 통과될 때까지 수고해달라”며 격려하고 자신도 ‘통일교 게이트 공천 뇌물 진상 규명! 특검 수용!’ 문구가 적힌 피켓을 들고 시위에 동참했다.