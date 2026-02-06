[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버가 정부 주도 ‘독자 AI 파운데이션 모델 사업’ 프로젝트에서 고배를 마신 가운데, 최수연 네이버 대표가 독자적인 소버린 AI 전략을 이어가겠다는 의지를 분명히 했다.

최수연 대표는 6일 개최한 네이버 2025년도 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “정부 주도 독자 파운데이션 모델 사업 결과에 대해서는 정부 판단을 존중하고 겸허히 받아들이고 있다”면서도 “다만 이 부분이 저희의 기술 경쟁력에 대한 방증은 아니라고 생각한다”고 말했다.

그러면서 “앞으로 R&D와 저희 기술 리더십을 더욱 공고히 하는 데 최선의 노력을 다할 예정”이라고 강조했다. R&D 투자를 지속해 기술 리더십을 공고히 하는 한편, GPU 통합 운영 플랫폼 등을 통한 인프라 효율화로 수익성을 극대화한다는 것이다.

최 대표는 정부 사업 탈락이 향후 실적에 미칠 부정적 영향에 대해서도 선을 그었다. 그는 “소버린 AI 시장에 대한 네이버의 전략이나 수익성, 기업간거래(B2B) 매출에 대해서는 이번 결과로 인한 큰 영향은 없을 것으로 판단한다”고 말했다.

글로벌 시장으로의 외연 확장도 가속화할 방침이다. 최 대표는 “한국에서의 성공 경험을 토대로 사우디아라비아, 태국, 일본 등에서 다수의 디지털 전환 프로젝트를 수행 중”이라며 “향후에도 소버린 AI 사업 기회를 국내외에서 발굴할 수 있도록 노력할 예정”이라고 말했다.

그는 또 이를 토대로 “중장기적으로는 소버린 AI에서의 지속적인 기회 발굴뿐만 아니라 글로벌 확장을 위해 도약할 것”이라고 자신했다.