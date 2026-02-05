5개월 동안 ‘피싱범죄 특별단속’ 실시 결과 피싱 범죄 조직원 총 2만6130명 검거 성과 보이스피싱 피해 발생 건수 20%가량 감소

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 5개월간 보이스피싱 등 피싱 범죄 특별단속을 펼쳐 범죄조직원 2만6000여명을 붙잡았다. 해외에 근거지를 둔 피싱 조직원 127명은 국내로 강제 송환됐다. 경찰은 특별단속을 무기한 연장하고 범죄수익을 끝까지 추적해 환수한다는 방침이다.

5개월간 피싱 조직원 2만여명 일망타진

경찰청 국가수사본부는 지난해 9월 1일부터 올해 1월 31일까지 피싱 범죄에 대한 특별단속을 실시한 결과 총 2만6130명을 검거하고 이 중에서 1884명을 구속했다고 5일 밝혔다.

경찰은 해외에 거점을 두고 활동한 피싱 조직원 127명에 대해서도 두 차례에 걸쳐 국내로 강제 송환했다. 이들은 캄보디아·필리핀 등지에 콜센터를 두고 범행을 벌인 것으로 조사됐다.

경찰은 대포폰과 자금세탁 등 범행에 사용되는 수단에 대한 단속도 병행했다. 지금까지 적발한 범행 수단은 7359개, 자금세탁 규모는 1498억원에 달했다. 추가 범행에 이용되지 않도록 전화번호와 메신저 계정 등 18만5134개의 범행 수단도 함께 차단했다고 한다.

이번 특별단속에서 검거된 주요 사례로는, 캄보디아에 거점을 두고 국가기관·공무원을 사칭해 210명으로부터 71억원을 가로챈 조직이 있다. 부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 이들 조직원 52명을 모두 붙잡아 구속했다.

충남경찰청 형사기동대도 최근 캄보디아에서 활동하며 로맨스스캠(연애 빙자 사기)과 투자리딩방, 검찰 사칭 보이스피싱 등을 병행해 110명에게서 93억원을 가로챈 조직원 57명을 검거하고 이 가운데 55명을 구속시켰다.

이들 조직은 수법이 달라도 해외에 근거지를 마련해 국내 수사망을 피하고, 가명 사용과 철저한 분업 구조로 범행을 저지른 공통점이 있었다고 경찰은 설명했다.

피싱 차단 성과…TF·통합대응단 중심 대응

경찰은 특별단속 기간 중 보이스피싱 피해 건수가 전년 동기 대비 20% 줄고 피해 액수도 10%가량 감소했다고 밝혔다. 반면 초국가범죄 특별대응 TF와 현지 파견 공조 인력, 각 시도경찰청 수사팀 간 유기적 협업으로 검거 인원이 1만7885명에서 2만6130명으로 약 46% 증가했다고 강조했다.

특히 경찰은 지난해 10월 출범한 범정부 ‘전기통신금융사기 통합대응단’이 대포폰 등 범행 수단 18만5134개를 차단하는 등 피싱 피해 확산 방지에 기여했다고 밝혔다. 통합대응단은 특별단속 기간 중 통신업계와도 협업해 신고된 범죄 의심 번호를 10분 내 차단하는 긴급차단제도를 이용, 총 11만7751개의 번호를 차단하기도 했다.

경찰은 보이스피싱 외 다중피해사기 범죄 피해도 계속 증가하는 점을 고려해 초국가범죄 특별대응 TF·범정부 통합대응단을 중심으로 단속과 국내외 공조, 범행수단 차단 등을 이어간다는 방침이다.

박성주 국가수사본부장은 “기존 1월까지였던 특별단속을 무기한 연장해 올해도 강력한 단속을 이어가겠다”며 “초국가범죄 특별대응 TF 일원으로 피싱으로부터 안전한 대한민국을 만들기 위해 범죄자 검거는 물론 모든 수단을 동원해 범죄수익을 추적할 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “경찰·검찰·금감원 등 공공기관은 전화로 앱 설치나 현금 인출, 계좌이체 등을 요구하지 않는다”며 “의심되는 전화나 문자는 언제든지 112 또는 1394(통합대응단 대표번호)로 신고해달라”고 당부했다.