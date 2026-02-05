[헤럴드경제=김성훈 기자] 뉴욕증시에서 반도체주를 비롯한 기술주가 큰 폭으로 하락했다. 반면 전통 산업주와 우량주는 강세를 보여 혼조세를 나타냈다.

4일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 260.31포인트(0.53%) 오른 4만9501.30에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 35.06포인트(0.51%) 밀린 6882.75, 나스닥종합지수는 350.61포인트(1.51%) 내려앉은 2만2904.58에 장을 마쳤다.

인공지능(AI) 및 반도체 테마는 투매 대상이 됐다. 필라델피아 반도체 지수는 4.36%나 하락하며 7619.16을 기록했다. AMD는 전날 장 마감 후 양호한 실적을 내놨음에도 실적 전망치가 시장 기대에 못 미치자 17.31% 하락했고, 마이크론 테크놀로지는 9.55% 하락했다. 엔비디아도 3.41%, 브로드컴은 3.83% 내렸다.

AI 산업 전망에 대한 의구심이 기술 업종 전반에 퍼지면서 팔란티어도 11% 넘게 급락했다. 오라클도 5.17% 떨어졌다. 투자자들이 차익 실현에 나서는 것으로 풀이된다.

구글 모기업인 알파벳은 장 마감 후 작년 4분기 실적을 발표했다. 매출과 주당순이익(EPS) 모두 시장 예상치를 웃돌았지만, AI 분야 전반의 투심 악화로 주가는 시간 외 거래에서 급등락을 반복했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술 기업 중에선 애플과 마이크로소프트만 강세를 보였을 뿐 나머지 종목은 모두 하락했다. 메타, 테슬라도 3%대 하락률을 기록했다. 아마존과 알파벳도 2% 넘게 밀렸다.

기술주 투매 속에도 애플이 최근 2주간 주가가 오르며 견조한 모습을 보이는 것은 AI 관련 익스포저가 작고 현금창출 능력으로 인해 경기방어적 성격을 띄기 때문이라는 분석이 나온다.

기술주 매각으로 확보한 자금은 우량주로 이동하고 있다. 제약 업종과 필수소비재, 소매기업, 통신, 산업주 등 우량주가 골고루 상승했다.

전 세계 제약 기업 중 가장 시가총액이 큰 일라이릴리는 4분기 실적 호조에 10% 넘게 급등하며 시총 1조달러 선을 재돌파했다. 이 여파로 암젠도 8.15% 급등했고 머크도 2% 넘게 상승했다.

업종별로는 에너지가 2% 넘게 뛰었고 소재와 필수소비재, 부동산, 의료건강이 1%대 강세였다. 통신서비스와 임의소비재, 기술은 1%대 하락률을 찍었다.