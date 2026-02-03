영업점 유휴공간 활용, 퇴직직원 재채용 수도권 집중 업무 기능→지방으로 분산

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 지난 2일 비대면 대출의 심사업무를 전담하는 ‘비대면 대출 부산 심사센터’를 열었다고 3일 밝혔다.

센터는 영업점 유휴공간을 활용해 부산 범일동종합금융센터 4층에 마련됐다. 디지털 기반 금융 서비스의 운영 효율성을 높여 고객에게 보다 신속한 심사 서비스를 제공하기 위해 구축됐다.

주요 업무는 KB스타뱅킹을 통해 접수되는 신용대출 신규 및 기한연장 심사를 비롯해 은행재원 전세자금대출과 주택도시기금 전세대출의 기한연장 심사 등이다.

퇴직 직원 재채용 등을 통해 지역 내 일자리를 창출하고 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 전망된다. 수도권에 집중됐던 업무 기능을 지방으로 분산해 지역 균형 발전을 도모하는 효과도 기대된다.

국민은행은 비대면 심사조직을 강화하고 사용자 환경·경험(UI·UX)을 개선하는 등 고객 친화적 환경 조성에 힘써왔다. 이러한 노력에 힘입어 비대면 신용대출 비중은 2024년 말 약 60%에서 2025년 말 약 70%까지 증가했다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 고객에게 더 빠르고 편리한 금융 서비스를 제공할 수 있도록 금융 인프라를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 전했다.