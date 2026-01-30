신한은행·신세계백화점 전략적 협업 백화점 주요 점포·은행 자산관리 센터 연계

[헤럴드경제=김은희 기자] 신한은행은 다음달 1일부터 신세계백화점과 전략적 협업을 통해 쇼핑경험과 연결되는 차별화된 자산관리 서비스를 선보인다고 30일 밝혔다.

이번 협업을 통해 신세계백화점 최상위 VIP(블랙다이아몬드 이상) 고객은 신세계백화점 애플리케이션 내 전용 채널을 통해 간편하게 일대일 자산관리 상담을 신청할 수 있다. 신한은행은 고객의 자산규모와 생활주기에 맞춰 신한 프리미어 패밀리오피스 및 프라이빗 자산관리(PWM)를 중심으로 한 맞춤형 자산관리 서비스를 제공한다. 신규 거래 고객을 위한 전용 혜택도 마련했다.

특히 양사는 고객의 이용 편의성을 높이기 위해 주요 신세계백화점 점포와 신한은행의 프리미엄 자산관리 센터를 연계했다. 신세계강남점은 신한 프리미어 패밀리오피스 반포센터와 청담센터를 각각 연계하고 대구신세계는 신한 프리미어 PWM대구센터와 협업 구조를 구축했다.

신한은행은 이번 협업을 통해 단순 금융 상담을 넘어 부동산·투자·시장 전망 등 고객 관심사를 반영한 자산관리 콘텐츠 제공도 정례화할 계획이다.

신한은행 관계자는 “금융 서비스를 고객이 찾아오는 방식이 아닌 일상에서 자연스럽게 경험할 수 있도록 확장했다”며 “앞으로도 차별화된 자산관리 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 했다.