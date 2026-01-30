국방 우주표준 협력 개발 양해각서 체결 우주산업 경쟁력 제고…저변 확대 기여

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방기술품질원은 30일 대전 국방신뢰성연구센터에서 한국표준과학연구원과 ‘국방 우주표준 협력 개발을 위한 양해각서’를 체결했다고 밝혔다. 양 기관은 향후 국방 우주분야 표준 개발을 본격 추진할 예정이다.

이번 양해각서는 우주 전자부품 내방사선 보증분야의 기술적 기준과 표준안을 공동으로 개발하기 위한 것이다.

이에 양 기관은 표준 용어 및 기술 개념 정립, 시험·분석·측정·검사 방법에 대한 단계적 기준 마련, 국내외 우주표준 및 기술발전 동향에 대한 정보교류 등을 위해 협력할 방침이다.

이번 협력은 중소기업을 포함한 국내 우주산업체의 기술력 확보를 지원하고, 우주 소재·부품의 시험·평가·측정·품질관리 전반의 신뢰성을 강화하는 데 초점을 두고 있다.

또 국제수준에 부합하는 우주표준 확산으로 국내 우주산업의 경쟁력 제고와 산업 저변확대에도 기여할 것으로 기대된다.

신상범 기품원장은 “양해각서를 계기로 국가 연구기관과 함께 우주 내방사선 관련 기술 기준을 체계적으로 정립할 것”이라며 “표준을 바탕으로 국내 우주 소재·부품 기업들이 글로벌 시장으로 도약할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 말했다.

한편 기품원은 향후 우주 분야별 국가 연구기관과의 협력을 지속 확대해 국방 우주표준을 단계적으로 고도화하고, 우주산업 전반의 성장과 생태계 확대를 적극 지원할 계획이다.